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逾百人涉案！國營事業招考爆「電子舞弊」　主嫌等6人下場出爐

▲台電、中鋼等國營事業爆電子舞弊，初估作弊集團5年助101人作弊、獲利上億。（示意圖／取自Pixabay）
▲台電、中鋼等國營事業爆電子舞弊，初估作弊集團5年助101人作弊、獲利上億。（示意圖／取自Pixabay）

中央社

（中央社記者張已亷高雄14日電）吳姓男子等人涉組集團經營台電、中鋼等國營事業招考電子舞弊，初估5年助百人作弊上榜、獲利上億；雄院依詐欺等罪判吳姓主嫌等6人，1年10月至4年6月徒刑。全案可上訴。

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高雄地方法院依20名舞弊考生情形及其他相關事證，認定吳男等人使用電子設備、藍芽耳機接收播報答案方式應考，屬詐術一種，且筆試成績對錄取總成績佔有重要比例，舞弊足以影響總成績計算，導致用人機關對應考考生專業能力資格有重大誤認。

另外，被成功錄取、受僱者在放榜後才須事後繳交新台幣90萬至160萬元不等錄取費用，金額數目龐大，可認定吳男等人舞弊方式對考試有發揮實質功效，考生才甘願繳交高額錄取費用作為報酬。

法官審酌，吳男在共犯中位居高位，犯案手法及結構出自他的構思，並擔任指揮、分配工作要角，從中獲取高比例報酬，依犯三人以上共同詐欺得利等共7罪，判4年6月徒刑，犯罪所得1020萬元沒收；其餘涉案5名集團成員依詐欺等罪判1年10月至3年2月不等徒刑，犯罪所得4萬元至158萬元沒收。全案可上訴。

全案因由於高雄地方檢察署民國110年接獲檢舉，中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，偵查發現吳男等6人涉嫌組舞弊集團，有意舞弊考生須先支付2萬元購買手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案到考生耳機舞弊。

集團在筆試放榜後，還會提供協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務；經檢廉清查集團自民國105年至110年間介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人，若以每人委請作弊費用最少百萬元計算，集團不法獲利初估上億元；檢方111年偵結，將吳男等6人依詐欺罪嫌起訴。（編輯：陳仁華）

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