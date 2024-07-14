電競奧運會成真！2025年首屆辦在沙烏地阿拉伯　「12年計畫」曝光

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被外界譽為「石油盃」的 2024 電競世界盃（2024 Esports World Cup，2024 EWC），許多賽事還在如火如荼的進行中，但主辦國沙烏地阿拉伯顯然已經看到了電競的發展潛力，不但傳出針對《英雄聯盟》項目獎金進行加碼，更在7月12日與國際奧會達成合作，宣布主辦首屆「電競奧運會」。
國際奧委會今（12）日正式宣布，與沙烏地阿拉伯國家奧委會（NOC）達成合作，簽署為期 12 年的合作協定，將會在這期間定期舉辦「電競奧運會」，而首屆電競奧運預計將於2025年在沙烏地阿拉伯舉辦，該提案將提交給將於2024年巴黎奧運會前夕舉行的國際奧會會議。
目前「電競奧運會」的比賽項目與詳細時間等資訊，都尚未公布，但國際奧會與沙烏地皆表示相當重視這項計畫，沙烏地阿拉伯體育部長 Abdulaziz bin Turki Al Faisal王子也表示，「電競奧運會」將會是國際體育的全新時代的事件，「我們也承諾將舉辦一場尊重與慶祝奧運價值觀的特別活動，並利用國際舞台推廣電競的發展。」
石油杯還沒打完！台灣選手「石油王」將爭奪冠軍
沙烏地阿拉伯對於全球電競產業的支持，從宣布成為首屆電競奧運會的主辦國就能看得出來，不過他們主辦的 2024 電競世界盃賽程進行還不到一半，後續精彩賽事還有很多能看，其中《快打旋風6》項目中，就有台灣選手的身影，就是在亞運奪下銅牌的「五股石油王OilKing」林立偉，他本次是代表地主沙烏地阿拉伯電競隊伍 Twisted Minds 出賽。
2024 電競世界盃的《快打旋風6》邀請全球 32 位頂尖選手前往，賽事從 8 月 8 日正式開打，採取3 個階段賽事，選出八強賽後將進行殘酷的單敗淘汰，讓最強冠軍脫穎而出，獲得30 萬美元（約 1000 萬新台幣）獎金。