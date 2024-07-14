高齡常見髖關節、膝蓋疾病！想手術又怕花錢　可善用保險轉嫁風險

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然而，提到手術，除了面對動刀的恐懼之外，手術費用也是一筆生活額外的支出，高齡長輩想要選擇更適合自己的醫材或治療方式，如果不在健保給付範圍內，往往需要自行支付費用，高額費用可能更讓人猶豫難決，勢必形成經濟、心理雙重壓力，不過，此時，若有手術險加持，其保險保障就可以發揮作用、轉嫁風險，讓高齡長輩可以專注於治療及休養。
宏泰人壽就指出，以「超健康手術醫療終身健康保險（SUB）」為例，含括的手術項目高達1463項，申請項目只要是在保單條款所列的範圍內、符合相關規定，皆可獲得保險給付，包含手術醫療保險金、重大手術關懷保險金、人工全髖關節及人工全膝關節醫材購置補助保險金等，另外，顧及到高齡長輩經常遇到的白內障手術問題，其保障範圍亦包含人工水晶體醫材購置補助保險金，每側每眼於同一保單年度以給付一次為限。
隨著醫療科技進步，保單保障範圍亦隨之與時俱進，宏泰人壽表示，SUB的特定處置保險金即適用於達文西手術的理賠，如果保戶過去連續2年以上無理賠紀錄，當次申領的保險金最高可加值60%。
不過，壽險業者也提醒，手術險保障項目非常明確，但投保前仍必須審慎檢視，確認保單內容確實符合自己所需，尤其超高齡社會來臨，年輕時事先做好保險規劃，選擇適切的保險保障，以確保高齡生活自在安心。