安柏赫德還沒鬧完！聘私家偵探「挖強尼戴普黑料」百名證人全說了
好萊塢女星安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）互控誹謗，「世紀官司」登上全球媒體版面，最終由強尼戴普獲得勝訴，安柏赫德敗訴判賠1035萬美元（約新台幣3億元）；這場驚世鬧劇除了被拍成紀錄片，現在又有曾受僱於安柏赫德，負責調查強尼戴普醜聞的私家偵探保羅巴雷西（Paul Barresi），出書揭開這對昔日怨偶的故事。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《Daily Mail》報導，74歲的保羅巴雷西曾是一名成人電影演員，後來轉行成為私家偵探，他服務過的巨星客戶包括：阿諾史瓦辛格、湯姆克魯斯和席維斯史特龍。保羅巴雷西過去受僱於安柏赫德法律團隊，他在7月5日自行出版新書《Johnny Depp's Accidental Fixer》，揭露在判決期間調查強尼戴普的過程。
保羅巴雷西表示，他訪問了100人都站在強尼戴普那邊，他們形容強尼戴普：「是一位紳士中的紳士，沒有一絲卑鄙之心的人」，電影《神鬼奇航》的演員更表示，強尼戴普私下相當尊重女性，這與安柏赫德指控他對自己的身體和精神虐待說法，完全不符合。
2018年犯罪電影《誰殺了大個子》的片場經理格雷格布魯克斯（Gregg Brooks），指控強尼戴普在2017年拍攝期間，朝他的下半身打了2拳，強尼戴普甚至說願意出10萬美元（約新台幣325萬元）打他的臉；只是這項指控被其他演員打臉，直指根本是微不足道的爭執場面。保羅巴雷西最終因為查不到「有利」證據，被安柏赫德法律團隊開除。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110