幼園狼師案遭疑沒第一時間處理 教育局嗆有心人士「竹篙裝菜刀」
民進黨立委吳沛憶質疑北市幼兒園狼師案，市府開罰慢1年。北市教育局長湯志民今（14）日嚴正聲明絕非事實，「請有心人士切勿混淆視聽，竹篙裝菜刀」。湯志明澄清，蔣萬安上任市長後，是在2023年7月接獲該案通報，同年7月13日即依法規交由審查小組受理後裁罰。
記者林詠青／台北報導
湯志民表示，2023年7月該行為人即已由幼兒園離職，歷經多次調查會議及認定委員會，依其調查事證確認屬實，行為人裁罰法定最高60萬罰鍰，負責人亦負有連帶管理責任加計其他管理疏失後，共裁處67萬2,000元；另其他教保服務人員查有疏失者亦裁罰6萬元，行為人及負責人均已處以終身不得於教保服務機構任職，並於2023年9月26日發出公告，自2023年10月1日起廢止設立幼兒園許可停止營業，過程中也組成專案小組協助在園幼生安置及輔導。
湯志民強調，北市府面對教保相關人員違法事件的態度絕對零容忍，積極面對、處理、協助及檢討精進，以提供幼兒友善教保服務環境為使命，盼續由司法調查嚴懲行為人。
針對立委吳沛憶質疑，北市府2022年7月就接獲通報狼師涉嫌性侵女童案，教育局強調，當時接獲通報立即調閱監視器畫面，警方偵辦查無相關證據，而北檢檢察官也作出不起訴處分，該案全案偵結。