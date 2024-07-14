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夏天穿拖鞋注意了！醫示警「5種人」出門別穿　容易釀成二次傷害

▲隨著夏季氣溫逐漸上升，許多人開始選擇穿著拖鞋出門。（示意圖／Pexels）
▲隨著夏季氣溫逐漸上升，許多人開始選擇穿著拖鞋出門。（示意圖／Pexels）

記者潘毅／綜合報導

隨著夏季氣溫逐漸上升，許多人開始選擇穿著拖鞋出門。不過重症醫師黃軒則提醒，拖鞋是一種舒適的鞋履，在日常生活中很常見。但穿拖鞋對於部分族群來說，卻存在著一定的風險。

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拖鞋不是人人都適合穿！5種人慎防二度傷害

體重過重者：腳部壓力較大，穿拖鞋易受傷，靈活度也受阻。
腳踝、關節受傷者：穿拖鞋可能加重這些部位的負擔。
糖尿病患或糖足患者：周邊神經感覺遲鈍，易受傷且不自知，可能導致感染。
內耳或腦部受傷者：平衡系統受損，穿拖鞋增加跌倒二次受傷的風險。
老人：反應遲緩、平衡感不佳，穿拖鞋易絆倒受傷。

▲悶熱的夏天，許多人出門都會想要解放腳趾頭，但對部分族群來說，卻暗藏風險。（示意圖／Pexels）
▲悶熱的夏天，許多人出門都會想要解放腳趾頭，但對部分族群來說，卻暗藏風險。（示意圖／Pexels）


一般人也會遇到！穿拖鞋的風險與問題點

滑倒：拖鞋的抓地力較差，容易導致滑倒，特別是在人群聚集的地方或上下樓梯時。專家強調，午後雷陣雨過後的濕滑地面更增加了滑倒的可能性，進而可能導致自我和他人的受傷。

絆倒：拖鞋不提供足夠的腳踝支撐，在凹凸不平的街道或巷子裡容易踩空或失去平衡，導致受傷。在人多擁擠的地方，拖鞋的後跟易被他人踩踏，增加絆倒的風險。

刮傷：人群聚集的地方，很可能被其他人踩到腳，地面還可能存在著尖銳物品，穿拖鞋時就容易被刮傷。

▲在人群密集的地方，還是建議穿上包覆完整的鞋款。（示意圖／Pexels）
▲在人群密集的地方，還是建議穿上包覆完整的鞋款。（示意圖／Pexels）
最後黃軒醫師也叮嚀，在挑拖鞋時，要注意包覆性和材質。選擇那些有足弓支撐的鞋子，讓腳趾前方有足夠的空間，也不要找那些墊太高的拖鞋，以保持腳踝的穩定度。記住，選擇合適的拖鞋，對身體健康真的很重要，尤其是現在夏天的季節裡！在人群聚集的地方、濕地或凹凸不平的街道，應選擇抓地力良好的鞋履如運動鞋或皮鞋。

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