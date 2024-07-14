傳邀曾博恩大巨蛋演出遭球迷炎上！台鋼雄鷹：很多來賓都在討論中
曾博恩不登大巨蛋了！中華職棒台鋼雄鷹將在8月9日起在大巨蛋舉辦主題日，日前更幫吉祥物TAKO出了「暑假作業」要球迷猜猜看演出大來賓是誰。不過因為球迷猜測名單可能有知名脫口秀主持人曾博恩，讓不少球迷不爽高喊抵制。對此，台鋼雄鷹也表示：「很多來賓都曾經在討論的名單裡面，最終決定8/9當天就是邀請幻術大仙作為表演的嘉賓。」曾博恩曾在薩泰爾娛樂節目「炎上」的橋段，邀請曾涉嫌打假球的前兄弟象球員陳致遠上通告，陳致遠還說：「我以為我是來罵彭政閔的」，引發球迷不滿，而外界傳出，陳致遠當天的口白就是薩泰爾所撰寫，因此曾博恩也難辭其咎。
記者吳政紘/綜合報導
曾博恩創立薩泰爾 炎上邀請陳致遠惹議
根據曾博恩公司的自我簡介上指出，曾博恩成立薩泰爾娛樂股份有限公司，開始主持《博恩夜夜秀》，透過網際網路等傳播媒介，獲得大量關注。同時，他也主持公視《台灣特有種》節目第一季。該節目於2019年第54屆金鐘獎獲頒兒童少年節目獎及節目創新獎等獎項。
不過曾博恩也曾因脫口秀的橋段，讓不少「黑粉」不滿，如：他曾經因「龍K事件」讓演員龍龍不滿。其中薩泰爾娛樂「炎上徐乃麟」中，旗下藝人老K脫稿演出，對龍龍和賀瓏交往事件做出指控，而令龍龍感到被羞辱。而後數月雙方展開論戰，最後以薩泰爾娛樂老闆曾博恩道歉並解僱老K結束事件。或是他曾嘲諷鄭南榕自焚事件，讓不少民眾對他痛罵。
此外，「炎上彭恰恰」節目，請來陳致遠嘲諷「中職先生」彭政閔，由於陳致遠是法院認證「打假球」，彭政閔則是力抗假球的代表，因此讓很多球迷不滿，尤其中職球迷痛恨陳致遠，也因此對於薩泰爾、曾博恩都感到不滿。
台鋼雄鷹日前疑似要邀請曾博恩擔任嘉賓的消息，立刻引發球迷抗議，不過球團在今天PO出影片正式宣布嘉賓由魔術師「幻術大仙」擔任，再加上官方更在文中表示：「人生沒有不可能，不到最後一刻，永遠沒有標準答案！」讓外界質疑是受到輿論影響才會臨時換人。
對此，台鋼雄鷹回應：「很多來賓都曾經在討論的名單裡面，最終決定8/9當天就是邀請幻術大仙作為表演的嘉賓。」曾博恩所屬的薩泰爾娛樂則回應，沒有收到邀請，會再持續了解狀況。