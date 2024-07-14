加油別說加滿！中油認證改用1招「省錢不傷車」　5招延長車輛壽命

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一名女網友在Threads上發布影片，並寫道：「我問工讀生這樣不會太滿嗎，他說蓋起來就看不到了。」影片中可見，她的機車油管頂部已經浮現出汽油，甚至稍微溢出，讓當事人苦笑：「下次不敢再說95加滿了」。貼文曝光後，過來人紛紛表示：「下次就說跳槍吧」、「以後說跳停啊，多加浪費還傷車」、「記得以前有新聞說過，加油加到跳停就好」、「跳停湊整數」、「跳停後大概取個整數」。
中油認證！加油選「跳停」對車子更好
「跳停」指的是油槍加到自動跳起來。
「加滿」指的是油槍跳起來後，再加到可視範圍後蓋上油箱蓋。
中油曾對此解釋，若油槍自動跳停後再強行加油，會增加總有機揮發物（TVOC）逸散量約3500至5500ppbv。儘管中油依環保法規，在各大加油站都有設置油氣回收設備，減少油氣飄散，但仍建議民眾選擇「加油到跳停」是最好的。
中油來科普！有效「5招」延長車輛壽命
「不」儲存超過三個月汽油
中油解釋，車輛最好避免長時間不使用，以防汽油儲存過久而氧化，進而生成難溶膠質阻塞油路。一般而言，儲存的汽油最好不要超過3個月，炎熱地區則需酌予縮短。
「不」加來路不明添加劑
中油表示，自家的汽油已添加適當且適量的添加劑，品質完全符合引擎性能需求。中油提醒，不要將車子當實驗品，隨便添加來路不明、成分可疑的添加劑，以免浪費金錢又損傷愛車。
「不」等油箱空了才加油
中油解釋，台灣濕氣重，油箱壁容易積存水氣造成腐蝕，同時油箱底部的汽油泵也會失去作用。因此，當油針指到油錶刻度剩1/4時，就應該趕快去加油。
「要」定期保養愛車
中油建議，選擇品質優良、潤滑性佳且具節省汽油效益的機油，以確保車輛性能和壽命。
「要」選對加油時機
中油曾提出「入夜前加油，會比隔夜後加油好」的說法，背後原理在於回家前加滿油，可減少夜間油箱冷卻時吸入過多潮濕空氣，避免水分凝結沉降在油箱底部。
透過上述這些簡單的措施，不僅能有效延長車輛壽命，也能更環保、更省錢。