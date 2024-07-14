人間微光／死了都要愛　每天都要淑

（前情提要）2024年4月11日下午，游姓女律師至台中市陪同表弟、表妹點交房屋，卻遭前任屋主縱火，不幸葬身火窟。事發之後，游姓律師的女兒每天在Threads寫下喪母日記《每天都要淑》，以笑中帶淚、溫馨中帶地獄梗的筆法，紀錄母女之間的點滴回憶。
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有時候我會叫我媽「游律師」，她滿喜歡的，因為聽起來有專業感；也曾試過直呼她的名字，她就不開心，畢竟她還是傳統的亞洲父母，我說妳不是喜歡歐美文化嗎？她說這一點不行，我就嗆說怎麼有人這麼雙標？所以，我只有在跟我的朋友聊天時，才會私下稱呼她「淑」。
那天下午，我在辦公室接到淑遇害的消息，整個人傻眼、很抽離，同事們也很震驚，跟我抱在一起哭。我看到大家哭，不想他們太傷心，就說我是媽寶，以後要怎麼辦？同事驚呼說，這個時候不要再開地獄梗玩笑了！其實這不只是一個玩笑，我跟我媽感情很好，我就真的很媽寶啊。
我回家一邊哭一邊收行李，趕去台中，做筆錄的時候，卻一滴眼淚都沒有掉。我自己是法律系畢業，以前也常陪淑去工作，知道這些程序，所以沒有很情緒化。阿姨們都很崩潰，我更不能哭，因為家裡比較有能力處理這些事的，就剩下我而已。
淑一定會希望我好好記得我們以前相處的過程，所以我去台中，沒有去現場看遺體，只有做DNA檢測。如果我看了，一輩子都會忘不掉，不管有多開心的回憶，一定只記得那一幕，依照我對淑的了解，應該不看也沒有關係，所以我就不去看。
在台中殯儀館設的臨時靈位，我不想選太正經的照片，怕看了會傷心，我選事發前一天我們在台北一起吃拉麵、她很開心的笑容，我很喜歡她那個樣子，這也是最符合她個性的照片。
她開朗又強勢，有一些堅持，也很愛對我碎碎念一些生活瑣事，例如她很在意省電，常叫我記得關燈。其實我也愛念他，為什麼出門不梳頭髮？為什麼咖啡喝完不洗杯子？小時候都是我被念，長大後我也念回去，可惜念沒幾年，就沒得念了。
淑是工作狂。告別式那天，她的客戶因確診流感沒辦法到場，託共同友人轉達他們想說的話，當晚那個人就夢到我媽，那時候我還沒有夢過淑，她竟然先去找客戶。然後，前陣子我阿姨也夢到淑在跟一個人開會。另外，有一個會感應的朋友，幫我轉達淑想說的話，說她的案件後續記得處理好，要告訴她。瘋掉，我想說妳要不要先關心一下妳女兒？
其實，淑有來找過我好幾次。
有一天我在辦公室睡午覺，半夢半醒之間，很清楚聽到淑的聲音，叫我一聲「妹妹」，只有她跟二阿姨會這樣叫我；母親節那天，我在家裡睡覺，夢到淑，我開心地抱抱她，說了一句我超愛你，然後我就醒了。謝謝淑回來看我。
死亡沒有什麼好害怕的，以前我就常跟淑聊生死，常跟她說，不知道明天跟意外哪個會先來？這也是在提醒我們珍惜當下。甚至淑離開的前一天，我們都還有聊到這件事。
我的外公中風，離世前最後3年都臥床。淑有一點高血壓，她一直對我說，覺得自己以後會變成外公那樣，但她不想，如果以後她中風，就不要急救。淑說，外公活著的時候，要好好相處、孝順，不要等過世才在哭泣，思念只是活人的自我安慰而已。
我很高興事發前我們有一段很密集的相處時間，3月我們一起出國，去埃及和韓國，然後清明連假，收假後她又來台北，回憶滿滿的。
我跟淑每天都會講電話，對她的想法都略知一二，她一定不喜歡我把她的死當作禁忌，或是避而不談的話題，這也是我在網路上分享淑的小故事給大家看的原因。
淑剛走的時候，朋友們都變得小心翼翼，甚至不敢在我面前提到媽媽兩個字，但我真的沒差。大家都會問我「你還好嗎？」我很難回答，因為就不會好，我希望大家跟我自然地相處即可，一起吃喝聊天，不需要刻意迴避什麼。
之前辦公室同事提到出國，我說我媽也出國、去天國；前幾天，我在唱BIGBANG的〈LOSER〉，我朋友說「你又不是loser」，我說「我是Mommy-Loser」。我每次拿媽媽開地獄梗玩笑，朋友都直接崩潰、無力招架。
每個人面對悲傷的心態本來就不一樣，我的悲傷應對機制就是一些地獄梗。我不希望朋友因為我的事情太傷心，傷心只是一時的情緒，不要讓它一直佔據整個人的心情。我的朋友看到我這樣開玩笑，他們也會比較放心。
平常我就愛網路迷因，喜歡說笑話、雙關語和諧音梗。我是射手座，天生就比較活潑，小時候爸媽離婚，我也比較早社會化，喜歡看別人因為我說的話有各種反應。另外也有來自淑的影響。
淑是一個滿party咖的人，人生經歷豐富，朋友也多。她思想開放，畢竟那個年代就會離婚，一定是靈魂比較自由的人，所以她也把我培養成一個自由的人。有時候她說我不太受控，確實，但她才是那個喜歡開無聊玩笑的中年阿姨，笑點又低。
小時候回家，她會騙我沒帶鑰匙；長大後一起去買東西，結帳時她會騙我沒帶錢，淑大概喜歡從我慌張的表情獲得成就感，我直到30歲了還是會被她騙。不過好希望有一天我回家的時候，淑突然跳出來說「我沒有走，騙你的啦」。
淑走後的第一天開始，我在Threads上用文字紀錄回憶，多寫一點點，就能多記得她一點點。
會用「每天都要淑」這個hashtag主題，原因其實很荒謬。幾年前，我朋友發現臉書上有一個粉專叫做「每天都要淑」，每天就真的只打一個「淑」字而已，之後我跟朋友私下就叫我媽「淑」，現在也用「每天都要淑」當日記主題。
我從來沒有長時間寫日記的習慣，這是第一次，才發現，原來生活中有那麼多枝微末節的小事。寫下來之後心情比較舒坦，我終於理解為什麼有那麼多人喜歡寫日記。
前2個月我每天流淚，現在可能一週只哭2次。有時會阿Ｑ地想，至少我是在年輕的時候遇到這件事，可以很快回復到正常生活。可能再過10年，我沒有這麼開朗的心智、這麼多朋友陪我吃飯聊天，這也許是上天的安排。
我覺得不要一直去問為什麼，意外會叫意外，就是意料之外，沒人預測得到。上天給你這個任務，不用細究原因，把該做的事情做好最重要。
淑離開了，但還是一直給我力量，成為我內心的支柱。我想，經歷了人生最難的這一關，應該沒有其他事情更難了吧？回憶終究會淡忘，但我會記住她以前教我的一些人生哲理和價值觀，還有她給我的滿滿的愛。
心碎是補不起來的，但是一定會有別的人來愛你，東西壞掉，不用執著要把它恢復原狀，有時要經歷破壞的過程，才會有嶄新的自己。要相信未來會有更多好事發生，帶著期待過生活。不用強迫自己馬上康復，每個人的傷心都有自己的步伐，就慢慢來。
有人說我堅強，我說是我媽很會教。淑，謝謝妳，妳是最讚的媽咪。
（林子鈺／30歲／高雄人／上班族）
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