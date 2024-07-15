巴黎奧運中繼站再升級！運科中心開發預約服務系統方便上手

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設置3個中繼站支援據點
在競技運動賽場上，情蒐資訊無疑是教練及選手倚賴的重要環節，情蒐資訊愈快送達教練及選手手中，團隊愈有充裕應戰準備時間，更能安定心理並增加信心。運科中心運用AI影像辨識技術輔助標註，快速地分析影片資訊，以數據統計結合精華影片剪輯，再依據教練需求透過互動式網頁呈現情蒐報告。針對情蒐需求，運科中心也在巴黎奧運賽事期間租用網路雲端平台服務，即時蒐集比賽影片分析，快速提供教練及選手作為下一場比賽戰術與策略制定的參考。
選手的心理能力，在競賽中關鍵時刻尤為重要。中繼站提供選手運動心理晤談服務，幫助選手調適競賽壓力、整理情緒，並延續平時心理技能訓練，根據環境或個人感受進行調整訓練狀態。此外，運科中心也提供舒壓儀檢測，透過檢測判定選手壓力指標，進而提供放鬆方式，幫助選手專注當下。同時，檢測內容也能提供教練作為比賽指導方向的參考，確保選手發揮最佳實力。
ORS預約系統及運科支援工作的成效，將由運科中心統整代表隊與後勤人員的反饋，針對功能及支援工作內容持續優化，期能於2026日本名古屋亞洲運動會前進行系統升級，將各項後勤工作搭配更完善的客製化設計，提供下一屆亞運及未來各項賽事更完備的運科支援服務與預約系統，讓臺灣選手在運動賽場上能全力以赴，創造佳績。
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