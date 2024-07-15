溫網／太神！謝淑薇直落二奪混雙冠軍 生涯第9座大滿貫金盃入袋
2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與波蘭男子搭檔Jan Zielinski聯手出擊，碰上非種子選手墨西哥搭擋Giuliana Olmos／Santiago Gonzalez，最終「台波組合」發球局全部守住，以6：4、6：2直落二獲勝，開心舉起冠軍金盃，這也是謝淑薇生涯第9座大滿貫金盃。
記者廖聿偉/綜合報導
根據《球王體育賽事inplayZ》整理賽前國際盤口資訊顯示，外界看好「台波組合」能直落二獲勝。日前謝淑薇雖然在溫網女雙4強無緣衛冕，但混雙一路過關斬將，再度來到決賽之巔，最終順利封后，繼今年澳網後，拿下生涯第二座大滿貫賽的混雙冠軍。
「台波組合」保住所有發球局 強勢攻頂
謝淑薇／Jan Zielinski首盤一開始就破發成功，成為拔得頭籌的關鍵，接下來9局雙方都守住發球局，「台波組合」以6：4率先拿下第一盤。
過去9次站上大滿貫賽決賽舞台，謝淑薇有8次拿下冠軍，此役延續傳統，第二盤謝淑薇／Jan Zielinski依舊主宰戰局，分別在第3、7局破發，最終在第8局取得3個冠軍點，順利以直落二斬獲冠軍金盃。