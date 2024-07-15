中華隊好強！竟大勝25分　解析瓊斯盃烏克蘭陣容有多強、非社區隊

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另外，其餘選手也是各層級的青年國家代表隊，也參加過國際賽事，不過成人國家隊都是第一次。而這次來台打瓊斯盃有大部分是目前在烏克蘭本土聯賽的球員，此外，也有一些是在東歐各個職籃聯賽的旅外選手。
烏國球員訓練時還要躲到防空洞
烏克蘭國內聯賽自從開戰以來，都是採取所有球隊集中比賽的模式，比賽地點也遠離東方的烏俄邊界地區。比賽期間也經常會遇到來自俄羅斯的飛彈襲擊。因此在聯賽比賽中，只要防空警報一響就必須暫停比賽，全員前往防空洞避難，直到警報解除。每次防空警報的時間長短不一，有時幾十分鐘，有時候要經歷數個小時，難以預測，比賽節奏也沒辦法正常。
烏克蘭的鄰國拉脫維亞自從開戰以來也一直對於烏克蘭籃球協會提供各項協助，目前烏國男女籃球國家代表隊的主要集訓基地也在拉脫維亞境內，本此來台的出發地也是拉脫維亞首都里加。
烏克蘭隊總教練Vitaliy Stepanovskyy 自從去年年初接掌烏克蘭隊兵符，在此之前他除了是多年的烏克蘭國家隊助理教練，在2022年的U-20歐洲青年錦標賽中他也是帶隊的總教練，本次烏克蘭來台的選手當中也有多位是當年的成員。
兩年前，由PLG職籃聯盟與高雄鋼鐵人球團和立委莊瑞雄的協助下，曾有機會能夠來台，無奈在當時烏俄戰爭不明朗的局勢以及全球仍在疫情當中的情況下無法成行。
但在過去幾年中，如「約戰哥」林家暉以及國內其他友人仍然不停的努力，終於在今年瓊斯盃讓烏克蘭隊能夠順利登台參賽，這也是自1993年後，烏克蘭睽違31年再度來台打瓊斯盃。