大谷翔平對決前田健太敲安！道奇3:4不敵老虎隊　明星賽前吞2連敗

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大谷翔平這場雙安後，上半季明星賽前出賽94場，打擊率3成16，29轟69打點，OPS1.035，23次盜壘，其中大谷29轟、長打率、OPS(攻擊指數）、75得分都是國聯第一。
大谷在5局2人出局狀況下，2壞球1好球，對於前田的招牌指叉球出手，敲出強勁內野安打上壘，擊球速度高達108.5英里（約174.6公里）。
大谷跟前田健太上次對決已經是2021年7月22日，兩人睽違3年再度相遇，而大谷也很有禮貌，進入打擊區前，用手輕碰頭盔前緣，跟「學長」致意，前田健太也全力催速，狂飆到94.1英里（約151公里）的速球，是他本季最快球速，總計兩人對戰，大谷9打數3安打2打點，還有1發全壘打。
不過大谷上壘後，卻企圖要盜壘被抓到，本季第三次盜壘失敗，大谷也在第四打席敲出右中外野安打，單場雙安演出，表現不俗。
道奇在首局就火力全開，Will Smith和Teoscar Hernández接連敲出二壘安打，攻下1分，隨後Andy Pages和Miguel Rojas兩支一壘安打串連，Rojas上壘後發動盜壘遭夾殺，Pages在觸殺前回到本壘，首局道奇就取得3:0領先。
老虎前3局遭到道奇投手封鎖，直到4局下半才靠著Gio Urshela的高飛犧牲打，打回1分，6局下半老虎首位打者Riley Greene選到保送，靠著隊友的安打和高飛球推進到三壘，Zach McKinstry擊出二壘方向滾地球，Greene趁機回到本壘得分，老虎將比分追近至2:3。
老虎「小球戰術」奏效 逆轉道奇奪勝
9局下半，道奇推出Ramírez上場關門，上場面對第一名打者McKinstry就被擊出3壘安打，隨後Justyn-Henry Malloy代打建功，敲出一壘安打，McKinstry回本壘將比分追平，下一棒Ryan Vilade短打，Ramírez發生失誤，讓老虎攻佔一、二壘，接下來輪到Pérez打擊，再度擺出短棒，Ramírez下丘處理傳向三壘發生暴傳，讓Henry Malloy跑回再見分，終場道奇3:4不敵老虎。
兩隊此役都使用「假先發」戰術，老虎用了6名投手，道奇則是5位，大谷翔平本場比賽先發打第一棒，繳出4個打數2支安打，沒有打點，賽後打擊率3成16，Freddie Freeman3個打數沒有安打，還吞下2K。