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00911兆豐洲際半導體配息1.2元　殖利率為3.8%、最後買進日為明日

▲兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金（00911）前幾日宣布實際收益分配公告，每受益權單位為1.2元，最後買進日為7月16日，收益分配發放日為8月13日。（圖／NOWnews資料照）
▲兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金（00911）前幾日宣布實際收益分配公告，每受益權單位為1.2元，最後買進日為7月16日，收益分配發放日為8月13日。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金（00911）前幾日宣布實際收益分配公告，每受益權單位為1.2元，最後買進日為7月16日，收益分配發放日為8月13日，以週五（12日）收盤價31.55元來計算，本次配息殖利率為3.8%，預估年化殖利率為7.6%，發行投信兆豐投信表示，對於追求AI趨勢並且希望掌握本次00911配息機會的投資人，不妨趁勢買進並參與除息契機。

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兆豐投信指出，全球AI市場趨勢帶動高運算科技類股看俏，生成式人工智慧產品進入黃金發展階段，如輝達GPU供不應求，相關資料中心亦規劃在臺灣建置，帶動相關類股表現，建議持續納入含「輝」概念的投資題材，或是以ETF投資參與AI類股市場，增加資產累積的空間。

兆豐洲際半導體研究團隊表示，全球市場對於半導體題材維持熱度，挹注上下游供應鏈廠商，涵蓋晶圓廠、車用晶片、電動車及充電設施元件等廠商進入高速成長階段，利於AI及高運算科技題材續航，加上輝達GPU在市場上供不應求，資料庫及資料中心仍是重點發展領域，市場預估至2025年AI產業成長趨勢明確。

00911追蹤指數代表著半導體族群在企業獲利面持續具成長動能的題材，像是先進製程廠商如台積電，估計至2025年的企業營運維持正向，甚至觀察過去、展望未來，晶圓代工產能利用率從2022年的逾90%，下滑至2023年的70%~75%，但今年半導體產業庫存調整結束，預期2024年晶圓代工產能利用率有機會回到80%~85%，2024年~2025年整體半導體產值可望連續兩年成長，更加貢獻AI供應鏈產業前景俏麗，不妨持續納入相關投資題材或ETF資產。

兆豐投信提醒，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數之殖利率有無差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在布局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。

00911 ETF 簡稱「兆豐洲際半導體」，全名是「兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金」，兆豐洲際半導體，顧名思義，追蹤的是「洲際半導體指數」（ICE Semiconductor Index），與美國規模最大的半導體 ETF — iShares 半導體 ETF （SOXX.US）所追蹤的指數相同。該指數涵蓋全球半導體在美股上市的龍頭企業，包括美國的高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、博通（Broadcom, AVGO-US）（Broadcom）、安森美（Onsemi），荷蘭的艾司摩爾（ASML）、恩智浦（NSP），台灣的台積電、日月光投控等。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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