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Bronny最愛球員排名曝光！老爸「詹皇」第一　4年前答案大不相同

▲「詹皇之子」Bronny James，近期接受外媒採訪時，當被問到自己最喜歡的球員排名時，Bronny將老爸Lebron James排在第一名，第二名是Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇之子」Bronny James，近期接受外媒採訪時，當被問到自己最喜歡的球員排名時，Bronny將老爸Lebron James排在第一名，第二名是Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

「詹皇之子」Bronny James，近期接受外媒採訪時，當被問到自己最喜歡的球員排名時，Bronny將老爸Lebron James排在第一名，第二名是Stephen Curry，第三名Kyrie Irving，這樣的回答也讓網友直呼Bronny好「識相」，因為同樣的問題，在4年前也有記者向Bronny提問，當時Bronny給出的第一名是Damian Lillard。在昨（14）日夏季聯賽湖人對上火箭的比賽，Bronny上場26分鐘拿下8分5籃板，目前三分球12投0中命中率是0，表現不太理想。

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4年前也被問同問題　4年後Bronny排名大不同

今年被問的自己最喜歡的球員排名時，Bronny給出的答案是James、Curry、Irving、Kevin Durant、Anthony Edwards和Shai Gilgeous-Alexander，但4年前同樣的問題，Bronny則是回答Lillard、James Harden、Giannis Antetokounmpo、Anthony Davis和Durant，4年前的排名Lebron沒有在兒子的名單當中。

曾喊「Curry」是我爸　Bronny欣賞Curry不是秘密

Bronny一直都很欣賞Curry，他認為Curry的投射能力非常出色，先前還模仿過Curry坐在椅子上投籃，投進後還大喊「Curry！！」而4年前Bronny在IG開直播時，有網友問他的爸爸是誰，Bronny直接回答「我爸是Curry」當時也在網路上引起不小的轟動，連Lebron都在下面留言。

但進入NBA後的Bronny表現顯得有些掙扎，昨（14）日夏季聯賽湖人對上火箭的比賽，Bronny上場26分鐘拿下8分5籃板，三分球12投0中命中率是0，但對比他在南加大的數據，得分、籃板、抄截、火鍋等4項數據已經優於大學時期，僅有助攻和投籃命中率、三分命中率低於大學時期的水準。

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