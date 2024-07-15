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周一開工快衝！7-11美式20元、拿鐵買2送2　全家逼近半價可寄杯

▲周一開工需要大量咖啡，7-11濃萃美式最低20元、厚乳拿鐵買2送2，全家單品咖啡逼近半價可寄杯。（圖／業者提供）
▲周一開工需要大量咖啡，7-11濃萃美式最低20元、厚乳拿鐵買2送2，全家單品咖啡逼近半價可寄杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

一周又是全新的開始，來杯冰咖啡幫自己打氣。7-11線上APP寄杯有濃萃美式買11送11，自帶杯子扣5元、單杯最低20元；全家周一限定單品咖啡2杯99元，且能線上寄杯；星巴克買特大杯就送Bearista飲料布章。

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🟡7-ELEVEN
開工不憂鬱，如果想來點甜頭，線上APP開賣古早味的椪糖拿鐵，平均單杯50元，約是5.8折近半價；省錢一族則不可錯過濃萃美式買11送11，若自備環保杯，單杯只要20元。兩款飲品都是每日限量，若已售完沒關係，每日凌晨0時都會重新補貨上架，手機設定提醒在幾小時內都能買到。

📍APP｜即日起至7月17日
◾大杯冰椪糖拿鐵2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）

▲本周咖啡優惠出爐，周一開工Blue Monday最適合來杯古早味椪糖拿鐵，近半價優惠爽喝。（圖／業者提供）
▲椪糖拿鐵原價85元，寄杯2杯99元，5.8折近半價開喝，一杯治好周一開工憂鬱。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至7月16日
◾濃萃美式買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價60元、特價37元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
◾純奶茶／純奶青24杯711元，5.9折（原價50元、特價30元）
◾大杯精品美式／拿鐵10杯711元，6.5折（原價110元、特價71元）

▲今（9）日起APP行動隨時取，濃萃美式買11杯送11、濃粹拿鐵買11送7。（圖／7-11提供）
▲7-11線上寄杯APP行動隨時取有濃萃美式買11杯送11，每日凌晨0時補貨。（圖／業者提供）
📍門市｜即日起至7月16日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾經典純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11至7月16日前門市有特大杯美式、大杯厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
周一上班首日，不妨喝點高級貨，全家限定周一單品日，原價90元的中杯單品拿鐵，祭出寄杯2杯99元，平均單杯50元，約是5.5折逼近半價。

📍APP｜限7月15日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）

▲全家周一單品日，中杯單品咖啡2杯99元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，中杯單品咖啡2杯99元。（圖／手機截圖）
🟡星巴克
今（15）日起舉辦「Summer Stay Cool Bearista」活動，期間用原價點購任一特大杯飲料，就可獲得Bearista飲料布章1個。贈品以門市現貨為主，總共8款，款式隨機，不累贈，送完為止。

▲星巴克買特大杯飲料送Bearista飲料布章。（圖／業者提供）
▲星巴克買特大杯飲料送Bearista飲料布章。（圖／業者提供）

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