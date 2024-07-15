川普美選造勢遇槍擊！專家看股匯市動盪難免　但不會有轉折影響

美國9月降息機率增、美股上週五走強　台股回神上攻、開盤漲10點

▲台北股市今（15）日回神走高，開盤上漲10點、來到23927點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（15）日回神走高，開盤上漲10點、來到23927點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

聯準會「鴿派訊號」與美國6月消費者物價指數（CPI）顯示抗通膨有進展，市場預期美國9月降息的機會提高，因此激勵美股四大指數上週五（12日）全數走紅，因此激勵台北股市今（15）日回神走高，開盤上漲10.98點、來到23927.91點。

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大盤回神上攻，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.26點、來到278.72點，站回短期均線5日線及10日線。

權值股全數走高，台積電開盤在盤面震盪，上漲5元、來到1045元；鴻海開盤上漲1元、來到217元；聯發科開盤上漲10元、來到1370元。

摩根大通、花旗和富國銀行等三大華爾街銀行正式拉開了第二季財報季的序幕，美股四大指數上週五全數收紅。道瓊指數有史以來第二次收在40000點之上，距離突破歷史新高（40003.59點）只有一步之遙。道瓊指數上漲247.15點或0.62%，收40000.9點；那斯達克指數上漲115.04點或0.63%，收18398.44點；標普500指數上漲30.81點或0.55%，收5615.35點；費半指數上漲75.53點或1.33%，收5775.19點。

不過科技五大天王多數收黑，Meta下跌2.7%，蘋果上漲1.31%，Alphabet跌0.27%，微軟下跌0.25%，亞馬遜下跌0.29%。半導體股普遍收紅，輝達上漲1.47%，博通下跌0.31%，美光上漲2.55%，高通上漲1.29%，應用材料上漲0.89%，德儀上漲0.9%，AMD下跌0.18%。

台股ADR由台積電領漲，台積電ADR上漲1.54%，日月光ADR大跌4.8%，聯電ADR上漲0.73%，中華電信ADR上漲0.58%。

美國7月消費者信心指數意外降至8個月新低，2年期和10年期美債殖利率跌到幾個月來的最低水平，2年期美債殖利率下跌4.3個基點、來到4.46%，為2月8日以來最低；10年期美債殖利率下跌不到1個基點、來到4.187%，為3月12日以來的最低。

聯準會「鴿派訊號」與美國6月消費者物價指數（CPI）顯示抗通膨有進展，交易員目前預計聯準會9月降息的可能性為86%，高於一週前觀察到的72%的可能性。

聯準會主席鮑爾上週三表示，聯準會不必等到通膨到2%後才會降息，但目前對於抑制通膨還不能說是有足夠的信心。

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