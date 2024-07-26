郭正亮示警放2天颱風假蒸發400億！她提高雄災情怒轟：天龍思維

高虹安從政以來爭議多　男友干政、唱塔綠班之歌辱選民

▲新竹市長高虹安被資策會自訴違反著作權法院，台北地院去年9月12日傳喚高虹安出庭（圖／記者葉政勳攝）
▲新竹市長高虹安被資策會自訴違反著作權法院，台北地院去年9月12日傳喚高虹安出庭（圖／記者葉政勳攝）

政治中心／綜合報導

民眾黨新竹市長高虹安從政後爆發不少爭議，除了這次涉A助理費遭判刑7年4月，被黨中央停權之外。過去擔任立委時，她還曾與「宅神」朱學恒、媒體人黃暐瀚合唱「塔綠班之歌」嘲笑綠營支持者為「綠畜」。競選新竹市長期間，高虹安還捲入論文抄襲爭議，部分官司仍在進行中；當上市長後，再被前下屬指控「男友干政」。《NOWnews 今日新聞》就為讀者整理出高虹安爭議事蹟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
涉A助理費唱塔綠班之歌
高虹安2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委2年多，據檢方起訴書，期間涉虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。

2021年與「宅神」朱學恒、媒體人黃暐瀚合唱「塔綠班之歌」挨告公然侮辱，北檢不起訴、高虹安事後道歉。

論文抄襲門遭前東家提告
高虹安競選新竹市長期間，被前東家資策會提告抄襲她將與同仁共同發表的期刊論文，重製放入博士論文。資策會同時認為高虹安涉及侵權，向高民事求償100萬元、要求道歉等，2024年雙方調解破局。

資策會另以高虹安就職期間赴美求學提告「背信」，北檢不起訴。

男友疑干政開豪車住豪宅
新竹市文化局前局長錢康明2023年卸任時，指控市長高虹安的男友李忠庭私下干涉市政，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明談跨年晚會，特別關心府內事務、「在外幫忙談事情」。高虹安否認男友干政，但為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際向社會大眾致歉，並責成市府首長不得未經報備與李忠庭往來。

民進黨新竹市議員楊玲宜2023年爆料，高虹安出入有保時捷等多輛百萬名車代步，還居住1戶5000萬元的「回建築」社區。高虹安聲明豪宅為男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，並秀出匯款證明及承租合約，說明因情侶關係，有時會住在男友租屋處。豪車部分，竹市府解釋，這些並非高虹安名下的車，僅私人行程搭乘友人的車。

鄭文燦被收押高虹安卻沒　律師：每案不同「鄭案審核過於寬鬆」

高虹安案7/24宣判罷免風起？議員捍衛市長：只讓她做1年半不公平

謝國樑、高虹安面對罷免沒「冷戰」本錢！黃揚明曝唯一選項

節目上稱高虹安交往人夫！名嘴徐嶔煌挨告　法院判賠10萬元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載