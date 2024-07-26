高虹安從政以來爭議多　男友干政、唱塔綠班之歌辱選民

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高虹安2020年2月1日至2022年12月25日擔任立委2年多，據檢方起訴書，期間涉虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元。
2021年與「宅神」朱學恒、媒體人黃暐瀚合唱「塔綠班之歌」挨告公然侮辱，北檢不起訴、高虹安事後道歉。
論文抄襲門遭前東家提告
高虹安競選新竹市長期間，被前東家資策會提告抄襲她將與同仁共同發表的期刊論文，重製放入博士論文。資策會同時認為高虹安涉及侵權，向高民事求償100萬元、要求道歉等，2024年雙方調解破局。
資策會另以高虹安就職期間赴美求學提告「背信」，北檢不起訴。
男友疑干政開豪車住豪宅
新竹市文化局前局長錢康明2023年卸任時，指控市長高虹安的男友李忠庭私下干涉市政，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明談跨年晚會，特別關心府內事務、「在外幫忙談事情」。高虹安否認男友干政，但為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際向社會大眾致歉，並責成市府首長不得未經報備與李忠庭往來。
民進黨新竹市議員楊玲宜2023年爆料，高虹安出入有保時捷等多輛百萬名車代步，還居住1戶5000萬元的「回建築」社區。高虹安聲明豪宅為男友租屋處，僅承租部分房屋而非整層，並秀出匯款證明及承租合約，說明因情侶關係，有時會住在男友租屋處。豪車部分，竹市府解釋，這些並非高虹安名下的車，僅私人行程搭乘友人的車。