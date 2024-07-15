鄭文燦母殯靈堂「桃市府認定非法」！她控：市長還帶頭用了一個月

我是廣告 請繼續往下閱讀
林佳瑋指出，桃園市政府在2019年3月27日，以「府民儀字第1080070380號函」，針對「龍巖公司桃園會館」，違反殯葬管理條例第63條第1項、第96條第1項規定，罰鍰3萬元，並要求「自即日起停止提供消費者使用非法殯葬設施，請消費者留意自身權益。」但誇張的是，2020年6月份，鄭文燦為了祭拜母親所使用的靈堂地點，卻依然選擇違法的龍巖公司桃園會館，而蔡英文總統、蘇貞昌院長，都曾進來這個非法的殯葬設施，來向鄭母致意。
林佳瑋說，鄭文燦對母親孝心至極，2020年7月4日的公祭典禮，也辦得盛大莊嚴，依據媒體報導，現場追思的人員超過8千個團體、兩萬人，甚至還有第二會場，架設螢幕，直播給無法進入第一會場的人員觀看。然而，鄭母在公祭前所使用的追思靈堂，卻是已經被桃園市政府依法裁罰、並且勒令停止使用的龍巖桃園會館。「到底有什麼原因，鄭文燦市長非得要選擇，已經被桃園市政府認定違法的殯葬設施，來作為母親的靈堂呢？其中有什麼隱情？難道又是另一起官商勾結嗎？」
林佳瑋強調，監察院在2017年的糾正文是這麼寫的：「殯葬業者龍巖股份有限公司在臺北市遭處罰鍰2次、臺南市1次、新竹市1次、臺中市1次、彰化縣1次。同家業者在不同縣市違規營業，迭遭取締卻不願意予以改善，箇中緣由深值探究。」市政府呼籲民眾不要使用非法的殯葬設施，還特地發公告點名是哪一間，結果市長自己居然還用了一個月， 真的是莫名其妙。
黃揚明直呼「現在再回顧這件事，只能說事出必有因」；林佳瑋也留言回覆，「鄭文燦被收押，實在不意外！」
更多「鄭文燦涉貪收押禁見」相關新聞。