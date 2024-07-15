聯準會降息預期升、美元指數跌 新台幣開盤升值1.1分、至32.55元
美元指數上週五（12日）走跌，雖然生產者物價指數（PPI）顯示6月物價漲幅超過預期，不過因為消費者物價指數（CPI）報告增強了市場聯準會降息期望，因此投資人仍預期最快9月開始降息，也導致美元指數走弱，下跌0.24%、來到104.09。也因此，激勵今（15）日新台幣開盤升值1.1分，以32.550元開出。
記者陳郁柔／台北報導
美國7月消費者信心指數意外降至8個月新低，2年期和10年期美債殖利率跌到幾個月來的最低水平，2年期美債殖利率下跌4.3個基點、來到4.46%，為2月8日以來最低；10年期美債殖利率下跌不到1個基點、來到4.187%，為3月12日以來的最低。
聯準會「鴿派訊號」與美國6月消費者物價指數（CPI）顯示抗通膨有進展，交易員目前預計聯準會9月降息的可能性為86%，高於一週前觀察到的72%的可能性。
聯準會主席鮑爾上週三表示，聯準會不必等到通膨到2%後才會降息，但目前對於抑制通膨還不能說是有足夠的信心。
降息預期上升，也讓美元指數上週五下跌0.24%，來到104.09元。因此新台幣開盤升值1.1分，以32.550元開出。