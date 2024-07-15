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洋基5:6不敵金鶯落敗！大物游擊手Anthony Volpe低級失誤被罵翻

▲Anthony Volpe失誤導致洋基隊吞敗，明星賽前無法追上金鶯。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Volpe失誤導致洋基隊吞敗，明星賽前無法追上金鶯。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Anthony Volpe低級失誤！MLB美國職棒紐約洋基今（15）日對上巴爾的摩金鶯，洋基在9局上半2:3落後的情況下，菜鳥Ben Rice從金鶯終結者Craig Kimbrel手中掃出3分砲，一棒將比分改寫為5:3，9局下半洋基大物游擊手Anthony Volpe、Alex Verdugo接連發生守備失誤，讓金鶯在兩人出局的情況下逆轉比分，終場金鶯6:5逆轉洋基，持續穩居美東龍頭，「法官」Aaron Judge本場比賽2個打數沒有安打，選到2次保送，Juan Soto則是5支0吞下3K。Anthony Volpe失誤後，不少球迷留言：「洋基主帥Aaron Boone說他很出色」、「他被過譽了」、「感謝洋基隊」等，嘲諷他的守備。

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金鶯本場比賽推出Dean Kremer先發，2局下半他先被Volpe擊出二壘安打，下一棒Trent Grisham再敲安， Volpe跑回本壘攻下洋基此役第1分，3局下半James McCann先是從洋基先發投手Carlos Rodón手中選到保送，隨後Gunnar Henderson掃出2分砲，個人本季第28轟出爐，幫助金鶯將比分反超為2:1。

5局上半，洋基首名打者Grisham從Kremer手中敲出一發陽春砲，5局下Anthony Santander也回敬一發陽春砲，5局打完金鶯3:2領先洋基，隨後兩隊一路鏖戰至9局上半，金鶯推出Kimbrel上場關門，但Kimbrel狀態不佳，一上來就先投出兩次保送，隨後一顆失投球被Rice逮中，掃出一發中右外野方向3分砲，洋基5:3反超比分，Kimbrel吞下救援失敗。

9局下低級失誤　洋基遭逆轉

9局下半，洋基換上終結者Clay Holmes，Holmes先是被Kyle Stowers敲出一壘安打，隨後Stowers靠著滾地球上到二壘，接下來Holmes投出保送後三振Henderson，兩人出局的情況下，Holmes又投出保送，下一棒的Ryan Mountcastle擊出游擊方向滾地球，Volpe發生失誤金鶯跑回一分，攻佔滿壘，Mullins在兩人出局滿壘的情況下，擊左外野方向飛球，Verdugo判斷錯誤，最終球落在身後，金鶯一口氣跑回兩分，終場金鶯就以6:5逆轉擊敗洋基。

洋基先發投手Rodón本場比賽繳出4局被敲4支安打，飆7K投出3次保送，金鶯Kremer則是4.2局被敲4支安打，投出4次三振，Judge和Soto兩人同場熄火，其中Soto5支0吞下3K，Henderson本場比賽敲出本季第28轟，目前位居美聯全壘打排行榜第2名，落後Judge的34支全壘打。

而洋基隊游擊手Anthony Volpe失誤後，不少球迷留言：「洋基主帥Aaron Boone說他很出色」、「他被過譽了」、「感謝洋基隊」等，嘲諷他的守備。


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