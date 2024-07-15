洋基5:6不敵金鶯落敗！大物游擊手Anthony Volpe低級失誤被罵翻

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5局上半，洋基首名打者Grisham從Kremer手中敲出一發陽春砲，5局下Anthony Santander也回敬一發陽春砲，5局打完金鶯3:2領先洋基，隨後兩隊一路鏖戰至9局上半，金鶯推出Kimbrel上場關門，但Kimbrel狀態不佳，一上來就先投出兩次保送，隨後一顆失投球被Rice逮中，掃出一發中右外野方向3分砲，洋基5:3反超比分，Kimbrel吞下救援失敗。
9局下低級失誤 洋基遭逆轉
9局下半，洋基換上終結者Clay Holmes，Holmes先是被Kyle Stowers敲出一壘安打，隨後Stowers靠著滾地球上到二壘，接下來Holmes投出保送後三振Henderson，兩人出局的情況下，Holmes又投出保送，下一棒的Ryan Mountcastle擊出游擊方向滾地球，Volpe發生失誤金鶯跑回一分，攻佔滿壘，Mullins在兩人出局滿壘的情況下，擊左外野方向飛球，Verdugo判斷錯誤，最終球落在身後，金鶯一口氣跑回兩分，終場金鶯就以6:5逆轉擊敗洋基。
洋基先發投手Rodón本場比賽繳出4局被敲4支安打，飆7K投出3次保送，金鶯Kremer則是4.2局被敲4支安打，投出4次三振，Judge和Soto兩人同場熄火，其中Soto5支0吞下3K，Henderson本場比賽敲出本季第28轟，目前位居美聯全壘打排行榜第2名，落後Judge的34支全壘打。
而洋基隊游擊手Anthony Volpe失誤後，不少球迷留言：「洋基主帥Aaron Boone說他很出色」、「他被過譽了」、「感謝洋基隊」等，嘲諷他的守備。