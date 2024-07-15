「圈禁」鄭文燦剛好？他揭「蔡賴之爭」本質：蔡系不跳沒機會了

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歷史哥指出，蔡英文自幼生活非常優渥，她最不缺的是「物質」，她自幼最缺的是安全感，對她來說用「給東西」來攏絡人心是最簡單的，所以蔡執政期間，特別預算、黑機關、國家隊各種撈法應有盡有，創造了一個「合法撈錢生態鏈」，這些人化身蔡英文的「死忠仔」，反哺鞏固了蔡的權力，因此安定了蔡英文的「權力失去恐懼症」，這個透過「加法」來締造的集體，這才是所謂「蔡體系」的本質，而鄭文燦正是其中的代表。
歷史哥續指，賴清德自小生活困苦父親早逝，他擁有的東西非常的少，一路靠自己「拚搏」上來，自卑亦自大的賴神，什麼東西都要抓在自己手上，對於東西給出去是非常不安的，決策圈子非常小圈圈集中，賴神上任以來都是在搞集中與資源權力，例如總統成立「三委員會」自命召集人，發動「民主內戰」對決力圖壓制在野黨，賴選舉期間給候選人的資源遠少於蔡英文等，對賴來說只有「減法」集中在自己手上，才是唯一安心「權力失去恐懼症」的邏輯。
歷史哥說，因此當一個「加法」撞上「減法」必然產生衝突，這些習慣「加法蔡英文體系者」遇上「減法集權的賴清德」，作為「加法系統大阿哥」鄭文燦被「圈禁」剛好而已，不殺燦則賴神無一日安心「燦笑」。
歷史哥直言，這輪殺燦的「蔡賴之爭」本質，並非是賴清德鬥爭「蔡英文這個人」，而是大砍「蔡英文體系」打造「唯一賴神」的過程，隨著「綠色池子」越來越窄，蔡體系的人不快跳沒機會了！所以接下來可以見得，蔡體系的人求生不會是集結起來反賴，而是努力表忠心砍向政敵求生，「藍白要準備好了！『民主內戰』只會不斷的升級，未來台灣只有一個字『亂』！」
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