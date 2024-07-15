越南土石流釀11死！死者包括小男孩　倖存者稱瞬間被活埋

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2004年出生的武秘騁（Vu Mi Sinh）是這起災難中少數倖存的乘客。他躺在病床上回憶事發經過時表示，自己長年在河內市工作，近日想回家探望雙親，13日凌晨2時許抵達河江省後，一小時後又搭上一輛客車繼續前行。
他回憶，車上乘客有大人、小孩共近20人，整輛車幾乎坐滿。13日淩晨4時左右，車子突然遇到大片土石落下，車胎陷入泥濘中無法前行，乘客見狀紛紛下來幫忙推車但推不動，附近車輛的駕駛與乘客看到也來幫忙。
武秘騁表示，大家推車推到一半又有大量土石落下，一行人才跑了幾步就被泥流掩埋，大概5分鐘後又再度發生土石流。他哽咽地說：「第一次，我還能聽到有人呼救，但第二次就沒聽到聲音了。」
武秘騁指出，他用雙手拚命刨土，讓頭部可以露出地面保持呼吸，然而身體被泥石壓住完全動彈不得。他感覺到後方也有一個人和他一樣在刨土，但第二次土石壓下來時，就沒有動靜了。
根據越南救災機關說法，搜救人員已尋獲11具遺體，其中包括1名男孩；另發現6名生還者並已送往鄰近醫院，仍有2人失蹤正在搜尋中。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）也針對這起災難簽署電報，要求各部會和北部山區地方政府立刻採取行動，協助救災。