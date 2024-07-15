孫生被指控性騷擾發文道歉！還原女方對話內容「有男友照玩啊」
網紅「反骨男孩」成員孫生近日遭女網友爆料性騷擾，還當面摸她屁股，引發外界議論。昨（14）日孫生在IG限時動態上對此回應，並還原兩人對話內容，坦言「是我會錯意了。」
記者薛羽彤／綜合報導
一名女網友日前在Dcard上以「網紅反骨余X生性騷擾」為題發文，女網友表示自己與朋友到信義區，剛好遇到孫生便與他拍照，後來還一起吃飯，聊天過程談到「汽車旅館、多人運動」，讓原PO傻眼。後來原PO和孫生單獨在門口抽菸，孫生表示「你這種才是我想要的，有肉撞起來才爽」，甚至用手拍了一下她屁股，讓她相當不舒服。
孫生被指控性騷擾，昨日他發文回應並道歉，同時也領悟到面對女生以後會更加注意、更加小心，並還原當時兩人對話，孫生問女方「妳有男友怎麼玩？」對方回他「還是可以玩啊」，事後卻爆發被指控性騷擾一事，他才知道是自己會錯意。
對此，孫生也大方認錯，「若女生感到不舒服，那就是我們男生的不對，很抱歉，對不起！」他透露平時會有太多異性靠近他，未來會更謹慎以對，「平時太多太多女生貼，我以後要更仔細審核。讓愛我的人擔心，是我愚蠢。」引以為戒，避免再發生類似的爭議。
※【NOWnews 今日新聞
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