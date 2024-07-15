高醫毒品檢驗爆烏龍！出現多起重大疏失 冤獄賠償竟由全民來買單
前年12月間，高雄醫學大學附設中和醫院、遭媒體踢爆，受院檢單位委託進行毒品檢驗，卻出現多起重大疏失，而因檢驗毒品誤判，釀成多起冤案，其中，有2人因坐冤獄或繳完易科罰金獲判冤賠，但30多萬元的補償金，卻全都由公帑買單。對此，高醫今（15日）再次強調無誤判，此事後實驗室持續精進優化，並於去年通過毒品建議機構認證。
記者林盈君／綜合報導
據《鏡週刊》報導，因高醫誤判聲請再審的案件共22件，由檢察官聲請再審，並依結果由被告請求刑事補償。其中，有2人已服刑、繳完易科罰金，而30多萬元的補償金都由公帑買單。據了解，高雄醫學大學附設中和醫院，受院檢單位委託進行毒品檢驗，卻將多件第三級毒品Eutylone誤判為第二級毒品Pentylone，而多起重大疏失，更導致了多人遭更重的罪嫌起訴或判刑釀成冤案。
目前監察院介入調查，行政院及相關部會也承諾檢討毒品檢驗機制，呼籲政府應重視毒品檢驗精準度，避免影響案件審判公正性。高醫今日就此案再提出聲明，表示此事件之後，實驗室更秉持科學追求真理、探就事實之精神，積極協助政府檢測不斷翻新的毒品，定期更新以確保相關新興濫用藥物之資料庫，並接收食藥署預警通報系統之通知，添購相關新興濫用藥物標準提供最高品質服務，善盡社會責任之最高實踐。
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