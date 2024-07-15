火鍋「最大遺珠品牌」公開！459元老饕飽到吐：水準不輸涮乃葉的

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「溫野菜真的是平價火鍋店最大遺珠，本應該是能跟涮乃葉一拼的，不知道怎麼樣突然關掉好多間」、「這間我超級愛...本來信義誠品有一家，被統一收回去就要跑到士林去吃了QQ」、「以前全盛時期北中南都有分店，現在南部都關掉了」、「溫野菜真的超好吃...主要是很便宜」。
溫野菜被封「火鍋品牌最大遺珠」！全台僅剩4家分店
事實上，被老饕們提到的這家「溫野菜」是一家來自日本的火鍋店，在日本有高達300間分店以上，在台灣開的分店，其背後的經營老闆就是香港知名餐飲「敘福樓集團」，台灣第一家「溫野菜」是在2014年的3月，主打的並不是多高檔的吃到飽，但是其品質都是必須兼顧到最好。
至於為什麼被稱為是「火鍋品牌最大遺珠」，原因是溫野菜的價位最便宜只要以459元就能享用到「安格斯黑牛五花」的肉品，且也有海鮮可以享用，採用的食材跟肉品都是品質經過嚴格把關才端到客人面前，如果說當今涮乃葉能因價位一砲而紅，「溫野菜」自然也有資格，過去全盛時期台灣分店眾多，但在疫情過後一間接著一間關閉，現在全台僅剩下中北部有門市，一共4間。
溫野菜真實開箱心得！水蓮吃到飽、自助吧驚艷
而《NOWnews》記者在去年底時曾經因為信義誠品店即將關閉，逛街時正好前往同棟的「溫野菜」用餐，見其價位實屬有點驚訝，以為是比較高檔的日式鍋物吃到飽，沒想到如此平價，店內最便宜平日午餐只要459元就能享用自助吧以及安格斯黑牛，肉品質非常不錯，蔬菜區還有涮乃葉沒提供的水蓮吃到飽，也有提供麵食類、高單價唐揚雞等炸物可以取用，另外也提供甜點享用，整體來說會直接納入再回訪的店家之一。
唯一覺得可改善的地方，就是用餐時間只有90分鐘，且前20分鐘就是最後加點，記者認為以火鍋吃到飽來說，還是至少120分鐘來說才不會倉促！如今信義誠品也已經熄燈，全台僅存門市5間變成4間，台北民眾要吃只能到大直店、天母店用餐，下回如果平價吃到飽的火鍋吃膩了，不妨可以試看看這間「溫野菜」哦！
🟡敘福樓集團「溫野菜」
📍台北大直美麗華店／台北天母大葉高島屋店／台中秀泰站前店／台中愛買復興店
📍平日午餐時段
費用：成人459元、兒童199元／559元、兒童249元／759元、兒童240元
📍平日、例假日晚餐時段
費用：成人599元、兒童269元／669元、兒童329元／899元、兒童329元
根據溫野菜官網說明，同組客人都是以人頭計算，身高111公分至140兒童，以兒童價計算；110公分以下兒童免費，用餐時間90分鐘，以上價格需要加上10%服務費。