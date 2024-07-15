「Young Young」都來玩街頭！板橋府後廣場吹起異國風
夏日最「Young」盛會，多國街頭文化齊聚板橋街頭！由新北市文化局所培育的新北文化大使，昨(14)日在板橋府後廣場辦理一場「Young Young都來玩街頭」活動，融合青年創意及異國街頭元素，用嘻哈演唱、傳統服飾體驗、街頭美食等20組攤位及4場演出，現場十分熱鬧、活力四射。
新北市文化局表示，為推動多元文化，近幾年培育多位新北文化大使，為紮下多元文化之推動能力，藉由以青年的思維角度，策畫異國街頭文化活動。新二代同時也是新北文化大使成員的李盈璇，邀請越南籍的母親帶來國服，讓民眾體驗越式旗袍「奧黛」。盈璇表示奧黛上衣有極盡合身的胸線和袖子，需要挺胸縮小腹，才能展現婀娜多姿的身材，同時也介紹了奧黛文化的發展，吸引非常多的「Young Young」爭搶試穿。
擁有賽夏族、泰雅族及紐西蘭血統的朱凱倫，以南島語族的文化DIY體驗，包括製作臺灣原住民竹杯及紐西蘭毛利人於傳統舞蹈配戴的「Poi」，展現出對原住民文化傳承的使命感；也展示如何用Henna天然植物塗料描繪出玻里尼西亞風格刺青，吸引民眾將具有文化意涵的圖案留在手上，成為活動美好回憶。
此外，即將代表新北市到美國科羅拉多州奧羅拉市參與「世界多元文化節」的3名新北文化大使洪苡祐、蔡育芝及李欣芸，身穿客家服飾，手拿採茶道具，搶先秀出將在美國表演的客家採茶舞，展現臺灣道地的客家文化；另外還邀請到淡江大學嘻研社的夥伴來街頭表演嘻哈演唱，以熱血的音樂點燃現場氣氛，帶給大家豐富多彩的夏日體驗。