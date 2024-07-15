民意挺大法官！最新民調：近5成能接受 立院職權行使法修法違憲
立法院三讀通過《立法院職權行使法》，強化監督行政機關力道，但總統府、行政院等4機關認為破壞行政分立原則，同步聲請釋憲。台灣民意基金會今（15）日公布最新民調，結果顯示，若憲法法庭最終宣布相關法案違憲，約4成9的民眾大致上能接受，3成3不能接受。基金會董事長游盈隆認為，近半數國人已做好接受「國會改革修法違憲」的心理準備。
記者何哲欣／台北報導
台灣民意基金會調查，「司法院大法官組成的憲法法庭，將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲的話，請問您能不能接受？」結果發現：19.8%非常能接受，29%還算能接受，17.1%不太能接受，16.2%一點也不能接受，3.9%沒意見，14.1%不知道。
交叉比對來看，民進黨支持者中，7成1能接受，1成7不能接受；國民黨支持者，3成1能接受，5成5不能接受；民眾黨支持者，3成8能接受，5成1不能接受；中性選民，3成7能接受，2成8不能接受。
台灣民意基金會民調時間是 2024年7月8到10日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本 1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，經費來源是台灣民意基金會。