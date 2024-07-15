曝36年前鄭文燦模樣！名醫嘆「變了好多」：權力就是這麼可怕

對此，精神科醫師沈政男透露自己1988年在台大念書看過鄭文燦，當時鄭文燦很瘦，30幾年後，鄭文燦變得好胖，進入權力雲端又跌落下來，甚至被押進大牢，讓他感嘆「權力，就是這麼可怕！」
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沈政男續指，真的難以想像，30幾年後，鄭文燦變得好胖，進入權力雲端又跌落下來，甚至被押進了大牢，必須接受牢裡種種羞辱式的對待。「政治，或者說權力，就是這麼可怕！宛如吸毒，侵入愉悅中樞與回饋迴路，讓你越玩越大，重設你的認知模式，進而改變你的價值觀，最後無法自拔，鋌而走險，終至走上不歸路。」
沈政男說，讓他印象很深刻的是，幾年前鄭文燦母喪辦告別式，竟然冠蓋雲集，人多到必須另辦轉播，這是當今政治人物少有的場面。絕大多數政治人物都已知道，這個時候就該低調，表現簡樸，但鄭文燦卻是毫不壓抑，頗有以此宣告生涯成就之意。
沈政男表示，鄭文燦在桃園主政期間的施政特色，幾年前他就聽過別的政治人物講過了，而桃色緋聞，後來也聽過親近他的人講過，但都止於傳聞，沒有證據。然後就爆發了桃色影片疑雲。影中人到底是不是鄭文燦，只有他自己知道，但如果跟這次的收押一起看待，恐怕會讓更多人有不同看法。「真的，當年實在看不出鄭文燦是貪財好色的人。當然，你也絕對不會想到，以他的念書能力，寫篇碩士論文等於是桌上拿柑，竟然也涉及了抄襲，可見他從政以後，變了好多，連舉手之勞，也不願麻煩自己了。因涉貪被收押，鄭文燦的政治生涯，就是三個字：結束了。」
沈政男說，鄭文燦被收押的第一天晚上，他睡得著嗎？看守所裡，好多人都得掛號拿安眠藥，因為一來換了就寢地點，再者牢房擁擠又有陌生人，三是官司纏身，憂心不已，最後是沒有冷氣，在這個燠熱的時節被關進去更是難睡。如果睡不著，鄭文燦會想些什麼？當然是如何趕緊離開監獄，再來是打好官司，證明清白或減少刑度。「其實，可以利用至少兩個月的羈押期間，不要講別的，就把體重減輕下來，幾公斤就好，那麼也就『不虛此行』了。」
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