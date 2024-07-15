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創造優質學習環境　教育部去年度挹注3650萬元精進61所公幼設施

▲教育部去年度挹注3650萬元，精進61所公立幼兒園設施、設備。圖為台北市興隆國小附設幼兒園，幼兒於廁所塗鴉牆自由創作。（圖／教育部提供）
▲教育部去年度挹注3650萬元，精進61所公立幼兒園設施、設備。圖為台北市興隆國小附設幼兒園，幼兒於廁所塗鴉牆自由創作。（圖／教育部提供）

記者林則澄／台北報導

教育部因應家長對於2歲子女托育需求的期待，除了持續補助新建公共化幼兒園舍並且規劃設置2歲專班，以及補助公立幼兒園轉型設置2歲專班的經費，106年至去年累計增設958班2歲專班，而且國教署在去年度挹注新台幣3650萬元，精進61所公立幼兒園2歲專班的設施、設備。

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教育部指出，為了因應家長對於政府滿足2歲子女托育需求的期待，持續盤點供應量不足地區，包含補助新建公共化幼兒園園舍均規劃設置2歲專班、補助公立幼兒園運用現有空間設置2歲專班者之設施設備費用，以及補助公立幼兒園轉型設置2歲專班相關經費，加速、加量增設2歲專班，106年至去年累計增設958班2歲專班。
 
教育部指出，為了提供幼兒園更加安全、優質的學習環境，國教署訂定《補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點》，持續補助公立幼兒園充實以及改善幼兒園教學環境設施設備經費，去年度補助61所公立幼兒園2歲專班進行園內設施設備改善，補助經費共計新台幣3650萬元。
 
在這之中，苗栗縣豐田國小附設幼兒園2歲專班就以「套房式課室」作為設計理念，增設盥洗空間、廁所、配膳檯、飲水機、成人使用的廁所，除了利於教師掌握幼兒動向，維護幼兒安全，亦也滿足幼兒與教師日常生活所需，包括每日的例行活動，能讓幼兒學習生活自理以及口語表達等，並且透過學習區域的規劃以及多元的活動設計，豐富學習經驗。
 
台北市興隆國小附設幼兒園2歲專班，除了有在教室增設廁所，提升使用的近便性，亦讓幼兒自主如廁練習，建立良好的衛生習慣，並且利用新作廁所牆面設置塗鴉牆，提供幼兒進行自由塗鴉創作的活動，亦也改善、增設相關設施設備，包括循環扇、冷氣、紫外線消毒燈以及教具櫃等。
 
國教署表示，為了維護幼兒園安全及提供更優質的學習環境，將會積極增設2歲專班，並且持續定期受理公立幼兒園申請，充實、改善幼兒園教學環境設施設備經費，攜手地方政府共同維護、營造優質的學習環境。

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