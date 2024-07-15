孫安佐持武器掀恐慌！本人親吐私藏槍械真實原因 從3歲就被影響
狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐一直以來爭議不斷，先前更和前經紀人帶著火槍現身信義區，被依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，最後以30萬元交保，早在多年前，孫安佐就因為在美國放話威脅又私藏武器，導致他入獄、被遣返回國，如今孫安佐也解釋，會如此沉迷槍械武器，是從3歲開始受到電影、動漫影響。
記者吳昕蓓／綜合報導
據《鏡週刊》報導，孫安佐從3歲就開始看美國動作電影，當時看到諜報片、英雄片心生憧憬，後來接觸到日本動漫，更出現了要成為勇者拯救世界的想法，他被關在美國聯邦監獄的8個月，都是靠著動漫度過漫漫長夜，回到台灣後，他繼續鑽研武器，更到泰國去進行實際操作，他也發現自己的射擊技巧不錯。
孫安佐透露自己目前正在研發鋼鐵人背心，想和國防部合作，更自認格鬥、健身都有專業水準，是個強者，卻被認為是危險份子，他無奈表示，自己不可能去攻擊民眾，「我研究這些東西，是為了幫助人。」他靠著銷售合法生存遊戲裝備過活，將來還想到菲律賓去組建傭兵隊，希望自己的所學能用在戰場上。
在經歷各種風波後，孫安佐了解到錯誤的表現方式，讓他很難被社會大眾理解，接下來想轉型成運動網紅，透過參加拳擊賽去證明自己，他也強調自己不是被寵壞的小孩，「現在我爸媽吵架，都是我請他們坐下來好好談，我真的長大了。」