蔣萬安還原過程 防台北幼兒園狼師借殼上市、跟家長1對1聯繫
台北市信義區一所私人幼兒園傳出園長之子性侵女童，並拍下600部犯罪影片的駭人犯行。針對外界質疑北市府2022年7月就收到通報，卻延宕1年才開罰？台北市長蔣萬安今（15）日還原過程強調，北市府是2023年7月獲報、當月即刻處置開罰。2022年的案子經警方調查查無證據後，檢方是不起訴處分；而本案市府確實去年7月獲報、當月啟動處理。針對該園長另有一間托嬰中心，蔣萬安則強調已跟家長聯繫，防犯罪人借殼上市。
記者林詠青／台北報導
台北市長蔣萬安今天出席「臺北躍動館-新生館」動工典禮前接受媒體聯訪，針對台北幼兒園狼師案，蔣萬安表示，發生這樣的事情所有人都感到非常痛心，「我也感到非常痛心、也非常氣憤」。蔣萬安強調，他的立場一定是對行為人追究到底、嚴懲不貸。
蔣萬安並重申社會局及教育局的澄清，還原處理經過。他表示，外界所指的2022年一案，當時他還沒上任，上任後相關局處向他報告，表示該案獲報後市府隨即調閱監視器畫面，警方調查則查無證據，後來檢方以不起訴處分。信義區幼兒園狼師案，市府是2023年7月獲報，當時嫌犯已停職，市府當月也立刻召開會議處置、依法開罰。
針對擔任園長的犯嫌之母另有開設托嬰中心，蔣萬安說明，去年7月得知負責人另有托嬰中心，「社會局即刻跟家長一對一聯繫」，協助轉託需求；此外，社會局結合教育局、警察局也增加無預警稽查，「就是透過所有手段，不讓（犯罪）行為人有借殼上市的空間」。