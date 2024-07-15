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北捷司機休息室毒錢包！內藏大麻及搖頭丸　當事人尿檢結果出爐　

▲本月4日，台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等。15日上午，北捷出面表示，當事人尿液送檢確認無毒品反應，也無毒駕情事。（示意圖／NOWnews資料照）
▲本月4日，台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等。15日上午，北捷出面表示，當事人尿液送檢確認無毒品反應，也無毒駕情事。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月4日，台北捷運司機休息室內，有員工發現一個遺失的零錢包，打開後赫見裡面放有大麻、搖頭丸等毒品及吸食器。對此，台北捷運公司表示，將會全力配合警方調查，而15日上午，北捷出面表示，將當事人採集尿液送檢後，確認無毒品反應，也無毒駕情事。當事人也出面澄清，零錢包是巡車時拾獲，並非自身持有，因個人疏失、未依遺失物品相關流程處理，逕自將零錢包放置在休息室中，才引發風波，至於毒品來源，後續將交由警方追查偵辦。

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據了解，4日晚間，員工於北捷南勢角司機休息室內，發現一個遺失的零錢包，打開清點內容物時，驚見裡面疑似有毒品及吸食器，隨即通報捷運警察隊。警方初步勘驗，錢包內放有二級毒品大麻、搖頭丸2顆及玻璃球1顆（吸食器），毒品檢驗之後呈陽性反應。台北捷運公司表示，針對休息室發現毒品事件，會全力配合警方調查、並清查該毒品來源。

台北捷運公司回應全文：

有關外界關心員工休息室拾獲毒品一案，台北捷運公司接獲通報後，已立即報警處理，目前全力配合警方釐清該物品來源。本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，在事實釐清期間，當事人已暫停執行列車運轉的職務，以確保行車安全，並於7月8日向全體同仁公開發布宣導工作紀律，嚴正表達公司反毒的立場。

本月4日，南勢角車班休息室拾獲零錢包一只，經清點內容物時發現有毒品，遂通知捷運警察隊派員前往處理。捷運警察會同轄區刑事組員警前往南勢角車班了解，經詢問可能使用該空間員工後，有一名行車專員表示係其於南勢角列車內巡車時所拾獲，但因個人作業疏失將其置於休息室。事件發生後，已向當事人採集尿液送檢，經榮總回覆尿液檢驗報告，毒品反應皆為陰性，並無毒駕。

本公司對於行車人員已定有嚴格管理機制，定期體檢驗尿，及不定期的尿液抽檢，針對本次事件，另已重新律定行車專員拾獲遺失物作業流程，以明確拾獲流程避免疏漏。

台北捷運公司再次重申，本公司一向以安全、可靠、舒適、便捷作為品質政策，對於營運安全列為第一要求，絕不容許任何有可能危害旅客或影響公共安全的行為，本次事件即秉持毋枉毋縱精神立即通知警方處理偵辦，並提供相關錄影資料，以供警方釐清事實真相，若經查獲係同仁持有屬實，將以最嚴厲方式處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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