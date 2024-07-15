溫網／謝淑薇奪混雙冠軍開心發文！賽後感謝搭檔：彌補女雙的遺憾

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溫網混雙總決賽，謝淑薇／Zielinski碰上非種子的墨西哥組合iuliana Olmos／Santiago Gonzalez，輕鬆打出宰制力，以6：4、6：2直落二拿下勝利，成為開心捧起冠軍金盃的最後贏家，而謝淑薇生涯也累積了9座大滿貫雙打金盃。謝淑薇在個人臉書發文貼出合照，寫道：「你們的2024溫布頓混雙冠軍。」
謝淑薇在今年初的澳洲網球公開賽，首度和Zielinski合拍出戰混雙，沒想到首次參賽就奪冠，而在接下來的法國網球公開賽也闖入4強，並在本次的溫網拿下同年度的第2座大滿貫金盃。值得一提的是，謝淑薇今年在大滿貫混雙賽事的成績，是驚人的13勝1敗。
賽後謙虛感謝 彌補女雙失利遺憾
奪冠後接受訪問，謝淑薇表示：「其實我原本想著女雙決賽就可以回來這裡，很但可惜我最後沒能辦到，謝謝我的搭檔Jan（Zielinski）帶我回來這裡，讓我能好好享受中央球場絕佳的氣氛與觀眾的加油聲。我的家人、教練、朋友都來到了現場，這感覺真的太棒了，謝謝你們！」
另一方面，搭擋Zielinski也將奪冠功勞歸功於謝淑薇的帶領，說道：「這是我第3次參與溫布頓決賽，感覺令人難以置信。奪冠就像是美夢成真，相當難以置信，也是很大的榮幸。」並透露在未來幾週內，兩人將決定8月底美國公開賽是否再度合拍。