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溫網／謝淑薇奪混雙冠軍開心發文！賽後感謝搭檔：彌補女雙的遺憾

▲「台灣一姊」謝淑薇聯手波蘭好手Jan Zielinski，奪下溫網混雙冠軍，個人累積9座大滿貫金盃，並在個人臉書開心發文。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）
▲「台灣一姊」謝淑薇聯手波蘭好手Jan Zielinski，奪下溫網混雙冠軍，個人累積9座大滿貫金盃，並在個人臉書開心發文。（圖／翻攝自謝淑薇臉書）

記者林之越/綜合報導

謝淑薇奪混雙冠軍開心發文！「台灣一姊」謝淑薇今（15）日凌晨聯手波蘭搭擋Jan Zielinski出戰2024年溫布頓網球錦標賽混雙決戰，最終耗時1小時16分鐘直落二收下勝利，這不僅是兩人合拍後的第2座混雙冠軍，同時也是謝淑薇生涯的第9座大滿貫金盃。賽後，謝淑薇謙虛感謝搭擋Jan Zielinski，讓自己能回到中央球場，彌補女雙衛冕失利的遺憾，並在個人臉書開心貼出合照

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今年首度聯手　接連征服澳網、溫網

溫網混雙總決賽，謝淑薇／Zielinski碰上非種子的墨西哥組合iuliana Olmos／Santiago Gonzalez，輕鬆打出宰制力，以6：4、6：2直落二拿下勝利，成為開心捧起冠軍金盃的最後贏家，而謝淑薇生涯也累積了9座大滿貫雙打金盃謝淑薇在個人臉書發文貼出合照，寫道：「你們的2024溫布頓混雙冠軍。」

謝淑薇在今年初的澳洲網球公開賽，首度和Zielinski合拍出戰混雙，沒想到首次參賽就奪冠，而在接下來的法國網球公開賽也闖入4強，並在本次的溫網拿下同年度的第2座大滿貫金盃。值得一提的是，謝淑薇今年在大滿貫混雙賽事的成績，是驚人的13勝1敗。

賽後謙虛感謝　彌補女雙失利遺憾

奪冠後接受訪問，謝淑薇表示：「其實我原本想著女雙決賽就可以回來這裡，很但可惜我最後沒能辦到，謝謝我的搭檔Jan（Zielinski）帶我回來這裡，讓我能好好享受中央球場絕佳的氣氛與觀眾的加油聲。我的家人、教練、朋友都來到了現場，這感覺真的太棒了，謝謝你們！」

另一方面，搭擋Zielinski也將奪冠功勞歸功於謝淑薇的帶領，說道：「這是我第3次參與溫布頓決賽，感覺令人難以置信。奪冠就像是美夢成真，相當難以置信，也是很大的榮幸。」並透露在未來幾週內，兩人將決定8月底美國公開賽是否再度合拍

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