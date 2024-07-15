冷氣師傅不忍了！集體爆「夏天上班真心話」　一堆不聰明人全中槍

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「另外就是還有客人要求我們放鳥其他客戶先幫他們裝；不然就是叫我們早上6點先去他們家洗冷氣，洗完再去上班（我們9點開始上班），這些都是我簡略過的，很多客人都打來吵至少5分種以上才肯掛電話，真的笑死。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大家到底為什麼不要夏天快到就先裝好啊....真的很不聰明」、「明知道夏天到了洗冷氣要排隊、買冷氣安裝要排隊，就是有一堆人要在這時候才要動作」、「真的辛苦師傅們了，我都會準備飲料跟小費給師傅，夏天沒有這些師傅真的不行」、「不聰明的台灣奧客真的很多。」
冷氣師傅忙錄整天客人超煩！同行集體爆出真心話
然而除了該冷氣師傅之外，留言當中也釣出許多同行留言「我現在都抱著『現在是你求我不是我求你』的心態在應付客人」、「真的別當我們師傅是塑膠的，沒日沒夜幫忙處理一堆事情，想插隊、殺價的都給我離開，我們真的不差你這種客人」、「夏天是冷氣師傅的忙季還敢對師傅大小聲或在那邊凹，你缺師傅但人家才不缺你們幾個客人呢。」
也有家裡曾開電器行的網友提到「洗冷氣最好的季節是春天，不用等，過一兩個月就可以用」，「冷氣安裝任何工程真的很危險也很累，我爸爸每天回家、全身都是傷，洗完澡都要我們幫忙貼大大小小的貼布，我也很不捨，這幾年因為抬冷氣的肩膀舊傷而退休，至今仍每晚隱隱作痛，和其他做工的人一樣，請大家多體諒。」