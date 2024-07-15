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冷氣師傅不忍了！集體爆「夏天上班真心話」　一堆不聰明人全中槍

▲炎炎夏日來臨，每天高溫不斷，隨著家中的冷氣使用頻率變高，故障以及需要維修的需求也大增，也就是電器行師傅的旺季時刻。（圖／記者黃韻文攝）
▲炎炎夏日來臨，每天高溫不斷，隨著家中的冷氣使用頻率變高，故障以及需要維修的需求也大增，也就是電器行師傅的旺季時刻。（圖／記者黃韻文攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日來臨，每天高溫不斷，隨著家中的冷氣使用頻率變高，故障以及需要維修的需求也大增，也就是電器行師傅的旺季時刻。然而，近日就有專做冷氣的師傅出面分享「旺季上班」的內幕，釣出許多同行說出真心話，要台灣的民眾「有求於人不要還處處刁難」，獲得不少人支持。

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一名冷氣師傅在社群「Dcard」貼文指出「最近天氣爆熱，大家都出來瘋買冷氣，但是難免會聽到很多客人奇葩的言論，像是因為現在師傅人手很缺、冷氣需求量又大，我們告知安裝冷氣要排兩到三個禮拜，結果客人就要求能不能早點，老闆表示：『我們每天含禮拜日都做到12點』，結果客人竟然說：『你們可以半夜來裝啊我可以等』，請問我們是不用睡覺？」

▲變頻冷氣、空調、冷氣遙控器。（圖／記者黃韻文攝）
▲隨著夏天高溫來臨，最近不少人都在洗冷氣、安裝冷氣等作業，都需要請專業師傅來幫忙。（圖／記者黃韻文攝）
另外就是還有客人要求我們放鳥其他客戶先幫他們裝；不然就是叫我們早上6點先去他們家洗冷氣，洗完再去上班（我們9點開始上班），這些都是我簡略過的，很多客人都打來吵至少5分種以上才肯掛電話，真的笑死。」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「大家到底為什麼不要夏天快到就先裝好啊....真的很不聰明」、「明知道夏天到了洗冷氣要排隊、買冷氣安裝要排隊，就是有一堆人要在這時候才要動作」、「真的辛苦師傅們了，我都會準備飲料跟小費給師傅，夏天沒有這些師傅真的不行」、「不聰明的台灣奧客真的很多。」

▲冷氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣師傅表示有許多奧客都會提出詭異的要求，像是放鳥其他客人、半夜來裝我可以等，讓他們非常傻眼。（圖/記者張嘉哲攝）
冷氣師傅忙錄整天客人超煩！同行集體爆出真心話

然而除了該冷氣師傅之外，留言當中也釣出許多同行留言「我現在都抱著『現在是你求我不是我求你』的心態在應付客人」、「真的別當我們師傅是塑膠的，沒日沒夜幫忙處理一堆事情，想插隊、殺價的都給我離開，我們真的不差你這種客人」、「夏天是冷氣師傅的忙季還敢對師傅大小聲或在那邊凹，你缺師傅但人家才不缺你們幾個客人呢。」

也有家裡曾開電器行的網友提到「洗冷氣最好的季節是春天，不用等，過一兩個月就可以用」，「冷氣安裝任何工程真的很危險也很累，我爸爸每天回家、全身都是傷，洗完澡都要我們幫忙貼大大小小的貼布，我也很不捨，這幾年因為抬冷氣的肩膀舊傷而退休，至今仍每晚隱隱作痛，和其他做工的人一樣，請大家多體諒。」

▲冷氣在家中夏季用電量冷氣占比高達 47.16%，定期清洗冷氣可省電可省電。（圖／智樂家提供）
▲電器行表示，冷氣最佳清潔的時間是「春季」，不是等到夏季師傅最忙時才要處理。（圖／NOWnews資料照）

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