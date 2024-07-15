柯震東《小時代》「一屁股撞飛」郭采潔！認錯道歉：當時年輕氣盛
女星郭采潔憑著電影《小時代》紅到中國去，近日有網友翻出《小時代：青木時代》中的片段，柯震東和郭采潔一起唱歌的畫面，當時柯震東用屁股把郭采潔撞飛，貼文也釣出柯震東回應，「我為此感到深深的抱歉！當時年輕氣盛！沒注意到力道。」
記者薛羽彤／綜合報導
有網友在Threads上發文表示，近日又在看《小時代》，特別喜歡《小時代：青木時代》大合唱這趴，「不過我一直很想知道，柯震東用屁股把郭采潔撞飛這幕應該是沒在演的吧？」還說看起來超自然超用力。原PO也特別標記柯震東，竟順利釣出本人回應。
畫面中，柯震東和郭采潔歡唱熱舞，或許是一個太興奮用屁股撞了郭采潔，直接將她撞飛倒地，柯震東也趕緊去扶她起來。對此，柯震東現身留言區回應「我為此感到深深的抱歉！當時年輕氣盛！沒注意到力道。」網友看到後也笑喊，「采潔：我沒在演」、「我快笑瘋」、「柯震東的屁股好會撞」、「這也太好笑，直接飛走。」
電影《小時代》改編自大陸知名作家郭敬明所著同名系列小說，共有《小時代》、《小時代：青木時代》、《小時代：刺金時代》三部曲，集結楊冪、柯震東、郭采潔、鳳小岳、郭碧婷、謝依霖、陳學冬等大咖演出，電影叫好又叫座，在當時引發不少話題，郭采潔也因此暴紅，將演藝重心轉往中國。