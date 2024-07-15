保瑞新5年計畫啟動、拚2029年營收翻倍　股價攻漲停、價創近1年高

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而有著「生技業的台積電」之稱的保瑞藥業，身為CDMO的領頭羊，保瑞董事長盛保熙接受採訪時表示，目前正開啟新的5年計畫，正力拚三年內躋身全球CDMO排名前十大。未來仍將持續併購，以產能分布和全球趨勢來看，在針劑廠及大分子廠都還有持續擴充的空間。
保瑞董事長盛保熙表示，今年竹南廠、景德廠、加拿大廠都全面啟動擴產，台南廠訂單好的不得了，目前以增加效益為主，整體來看，今年營運樂觀。
受惠併購效益發威，保瑞已經是第三次提前進行5年計畫，第一次的目標是20億元，第二次是規劃在2024年挑戰100億元，法人認為在併購美國USL和針劑廠自第二季和第四季加入營收陣容下，今年應可衝上200億元大關，獲利也有機會超過3個股本以上。
保瑞6月合併營收為新台幣16.97億元，年增48.48%，創下15個月以來新高。累計第二季合併營收50.27億元，季增近76%，創下保瑞有史以來第二季同期營收新高。
盛保熙表示，併購的效益除了是增加CDMO訂單和取得產品銷售外，第二階段將產能填滿，然後是擴產，如果子公司表現突出，也不排除推動上市櫃。
保瑞信心喊出新計劃，也激勵今日股價表現強勁，以868元開出、一路向上攀升亮燈漲停，來到946元，成攻站回900元關卡，並且創下去年8月、也就是將近一年以來新高紀錄。