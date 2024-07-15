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保瑞新5年計畫啟動、拚2029年營收翻倍　股價攻漲停、價創近1年高

▲在CDMO的浪潮下，保瑞已經成為「生技業的台積電」，成為CDMO的領頭羊，今年也啟動新5年計劃，激勵今（15）日股價亮燈漲停，站上900元關卡。（圖／NOWnews資料照）
▲在CDMO的浪潮下，保瑞已經成為「生技業的台積電」，成為CDMO的領頭羊，今年也啟動新5年計劃，激勵今（15）日股價亮燈漲停，站上900元關卡。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

國內生技業去年開始全面啟動CDMO（委託開發暨製造服務）布局，在政府政策支持及國際市場鼓勵下，CDMO發展幾乎已成為國內生技產業的「全民運動」。而在CDMO的浪潮下，保瑞已經成為「生技業的台積電」，成為CDMO的領頭羊，而今年在年營收100億元目標提前達陣後，將在今（2024）年啟動新的5年計畫，力拚2029年營收翻倍。因此激勵今（15）日股價急拉亮燈漲停，來到946元。

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CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization）委託開發暨製造服務，就是各種醫藥品的外包生產服務，從藥物、疫苗到醫材全都涵蓋在內，藥品上市許可持有者（MAH）找CDMO合作就是要以委外、外包的方式來降低成本、加快產品上市腳步。

而有著「生技業的台積電」之稱的保瑞藥業，身為CDMO的領頭羊，保瑞董事長盛保熙接受採訪時表示，目前正開啟新的5年計畫，正力拚三年內躋身全球CDMO排名前十大。未來仍將持續併購，以產能分布和全球趨勢來看，在針劑廠及大分子廠都還有持續擴充的空間。

保瑞董事長盛保熙表示，今年竹南廠、景德廠、加拿大廠都全面啟動擴產，台南廠訂單好的不得了，目前以增加效益為主，整體來看，今年營運樂觀。

受惠併購效益發威，保瑞已經是第三次提前進行5年計畫，第一次的目標是20億元，第二次是規劃在2024年挑戰100億元，法人認為在併購美國USL和針劑廠自第二季和第四季加入營收陣容下，今年應可衝上200億元大關，獲利也有機會超過3個股本以上。

保瑞6月合併營收為新台幣16.97億元，年增48.48%，創下15個月以來新高。累計第二季合併營收50.27億元，季增近76%，創下保瑞有史以來第二季同期營收新高。

盛保熙表示，併購的效益除了是增加CDMO訂單和取得產品銷售外，第二階段將產能填滿，然後是擴產，如果子公司表現突出，也不排除推動上市櫃。

保瑞信心喊出新計劃，也激勵今日股價表現強勁，以868元開出、一路向上攀升亮燈漲停，來到946元，成攻站回900元關卡，並且創下去年8月、也就是將近一年以來新高紀錄。

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