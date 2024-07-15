三重警遭撞殉職！妻PO「郵局帳號」惹議 社會局：協助申請救助金
本月13日凌晨，新北市三重分局厚德派出所、28歲員警黃瑋震於執勤時，遭25歲黃姓男子毒駕撞死，14日，其施姓妻子在社群網站上發文，並留下個人郵局帳號，引發輿論爭議，部分網友認為，施姓妻子事後急著募款，讓人觀感不佳。對此，新北市社會局回應，將協助家屬申請意外致死救助金，如家屬有經濟困境、福利需求，也將由社工提供關懷及協助。
記者林盈君／綜合報導
據了解，員警黃瑋震殉職後，隔天14日，施姓妻子就在Threads及黃瑋震臉書帳號發文，並貼出個人郵局帳號，一度引起質疑是詐騙，三重警分局對此回應，文章及郵局帳號都是真的，並澄清員警黃瑋震殉職後，許多社會熱心人士及地方團體，均主動聯繫三重警分局，表達想要捐款，希望協助家屬度過難關，分局與施姓妻子評估後，決定由對方提供私人郵局帳號，供有意捐款的熱心人士使用。
不過此舉卻引發爭議，部分網友認為，員警殉職後，遺孀隔天就PO出捐款帳號，讓人觀感不佳，也有網友提醒「私人帳戶募款要小心法規」。今天稍早，施姓妻子再度PO文表示「有些人覺得我利用你的時候，我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換」。新北市社會局指出，將協助家屬申請意外致死救助金。
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