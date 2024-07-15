29歲港星文頌男罹癌下肢癱瘓過世！生前最後發文：治療根本在等死
29歲香港男星文頌男（Koba）去年12月公布確診罕見癌症尤文氏肉瘤，曾主持過J2節目《不正常愛情研究所》和YouTube節目《閃芒》的他病情不斷惡化，昨（14）日文頌男在IG寫下長文宣布離世，終年29歲。文頌男在IG文中除了宣布自己已離世的消息外，也分享了過世前3週的治療歷程，直言感嘆在生命的最後，自己根本就是在「等待死亡」。他生前時常在IG上分享自己的抗癌日記，如今不敵病魔遺憾逝世，也令許多粉絲和同樣罹癌的患者感到難過與惋惜。
記者史平旭／綜合報導
文頌男早在本月10日便已寫下遺言，在告別貼文中坦言自己上月22日就出現下半身癱瘓的情形，且並無好轉的趨勢，胸口以下沒有知覺，有知覺的地方全都在痛、需要導尿管和尿布幫助排尿，坦言癌細胞已經擴散到胸、肺、脊椎等器官，腫瘤更是嚴重到從外面就能摸到。他也透露，醫生見到文頌男的症狀，也表示後續治療未必有效果，他最後也只能選擇舒緩治療減緩疼痛。文頌男直言：「簡單來說，現在就是在等死，純粹希望死的舒服一點。」在文章的最後，文頌男也不忘感謝親友和各界人士相伴自己生命中的最後旅程。
告別貼文發布後，文頌男所屬的經紀公司證實他早在13日下午便已辭世，身後事宜也會遵從文頌男的遺願，不會舉行公開追思會，一切從簡。在生前的抗癌治療時，文頌男曾悲痛談及，父親在他幼年時因菲律賓籍情婦拋棄妻子與子女，自己是由母親拉拔長大，如今竟已無法給母親盡孝，直到臨終前依然惦記母親、摯友，令人十分動容。