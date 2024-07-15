孫安佐自認長大「不跟家裡拿錢了」！曝父母狂吵離婚：壓力超大
藝人孫鵬、狄鶯的愛子孫安佐成名之後爭議不斷，日前不僅在泰國呼麻、私闖民宅露下體，還和朱姓前經紀人帶著火槍現身信義區，遭檢警搜索住處，最後以30萬元交保，不少人認為，孫安佐是被父母過於溺愛的小孩，且經常需要父母拿錢幫忙善後。不過他近日受訪表示，自認長大了，現在已經不和家人拿錢了，且父母先前常吵離婚讓他覺得壓力很大。
記者朱祖儀／綜合報導
孫安佐4月爆出在泰國使用大麻後失控，不僅擅自闖入民宅，還脫褲子露出下體嚇壞屋主，再度惹出負面風波。據《鏡週刊》報導，孫安佐表示，其實當時狄鶯沒有罵他，擅闖民宅一事也賠錢道歉了，回到台灣後和父母相處就像平常一樣，不過父母確實經常吵著要離婚，那是他壓力最大的時候，而他當時經常扮演和事佬，自認已經長大了。針對不少人認為狄鶯過度溺愛一事，孫安佐也駁斥稱，其實狄鶯只會給他基本的零用錢，且不是每次要錢都會給，他開始工作之後，沒有再和家人拿過錢，「賺錢還會給他們」。
另外，孫安佐抱怨，先前警方前往他家搜索，查扣火藥、瓦斯火槍，當時是父母跟著警方一起闖進他房間，但他強調那些是前經紀人帶到他家的，如果爸媽有事先說警方來了，他就可以請對方趕快拿走，這樣也不用付30萬元交保金。
孫安佐也說，自己從3歲就開始看美國動作電影，後來又接觸到日本動漫，開始有想成為勇者拯救世界的想法。先前回到台灣後開始認真鑽研武器，現在還在研發鋼鐵人背心，希望有機會能和國防部合作，強調「我研究這些東西，是為了幫助人」，還說未來想到菲律賓組建傭兵隊，希望能將所學用在戰場上。