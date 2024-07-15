蘿拉翻車影片遭挖出！假好心送二伯精品　老粉愣：公開花蔡阿嘎錢

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然而也許是馬賽克事件讓不少人都搜尋「AB優酪乳」的關鍵字，因此最近許多人突然被YouTube演算法推薦一部蔡阿嘎9個月前上架的影片，名為「跟著蘿拉逛街一天，姐都是這樣買精品包包的啦！」
蘿拉花錢買精品送二伯！老粉傻眼：蔡阿嘎不知那是他的錢
而《NOWnews》記者也突然被推薦該影片，影片內容是在描述現在不需要在機場就能夠在「昇恆昌免稅店」購買到免稅商品，只要憑藉機票到該店購物的話，就可以在機場直接現領，不需要因為趕飛機，就能好好逛機場的免稅商店，非常的方便。
然而影片中，蘿拉除了多次走進各種精品品牌中，也非常熟悉的介紹「昇恆昌」的各種服務，影片的最後，除了團隊成員宗翰買了精品送給老婆當禮物之外，蘿拉也花錢買了BURBERRY精品品牌的商品送給二伯，並且開心表示「生日快樂！」二伯也面露開心的表情說：「蘿拉送我的」，蔡阿嘎則在一旁吃味：「哦～老闆都沒有。」
如今事件爆發之後，許多老粉被演算法推薦紛紛留言「現在看來真是細思極恐....那根本是蔡阿嘎的錢啊」、「阿嘎...其實你是用你的錢買精品給你老婆啦」、「演算法突然推這個給我，默默的看完之後，只覺得結尾蘿拉送二伯精品太諷刺了」、「演算法把這部影片推到我首頁欸，再看一次還是覺得，原來從這時候就已經翻車了，公開花蔡阿嘎的錢都不會心虛。」