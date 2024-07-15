川普美選造勢遇槍擊　黃國昌讚臨危不亂、專業棚拍都set不出來

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，提到川普遇襲的一瞬間，他蹲地後起身振臂高呼「戰鬥（fight）」、民眾也瘋狂回應「美國（USA）」的經典畫面，黃國昌則直呼不得不佩服川普的臨危不亂，還「哇」的一聲說，他看到照片以後，真的「找專業的棚拍都set不出這麼好的東西！」
黃國昌表示，目前美國主要有兩個聲浪，第一個就是國安特勤要檢討怎麼會出現這麼大的漏洞，「讓一個人帶一把半自動的槍到屋頂上，竟沒有任何人制止」。黃國昌指出，美國國會速度非常快，很快就會要求特勤官員在美國時間週一到國會報告；而大家會看到，官員到國會的第一件事一定是先宣示自己說的話都是真的，否則就必須接受藐視國會罪的懲罰。「這在美國法治早就穩定發展，在台灣卻被民進黨搞成好像毀憲亂政、洪水猛獸。」
黃國昌表示，美國國內第二個聲浪，就是如何牽動選情，黃國昌並直言，這件事肯定會對選情造成影響，接下來就要觀察民主黨跟現任總統拜登怎麼處理。
不過，他也強調，這件事對台灣有個重要的啟示，黃國昌認為，槍擊案發生後，美國朝野都一致譴責暴力，「這是朝野共同一致的立場喔！我覺得這個態度很重要，即使是作為川普對手的拜登。」王鴻薇也表示認同，說明拜登事後還有致電川普關心傷勢。
黃國昌強調，這是非常重要民主態度跟價值的展現，直得台灣省思。朝野有不同立場沒關係，攻防也在所難免，但如果有無辜第三人受波及，或者是遭受暴力攻擊對待，這種時候基本態度就要展現。過去國內討論國會改革法案，民進黨立委暴力攻擊中立的立法院秘書長周萬來，他呼籲總統賴清德展現態度，但到目前為止，不但看不到賴清德有任何這樣的態度，「甚至還扮演朝野對立衝突推波助瀾的角色」。
更多「川普造勢遇襲」相關新聞。