三振舞爆紅19歲女神李珠珢要來了！起亞虎啦啦隊助陣富邦悍將攻蛋
富邦悍將宣布，將在7月27、28日前進台北大巨蛋，舉辦主題日「G!POP流行音樂節」，除了賽後演唱嘉賓有蕭秉治、李翊君、黃明志、樂團八三夭等人外，更特別邀請韓職起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來響應這場盛宴。最重要的是，其中包括因為三振舞爆紅的19歲「超新星」女神李珠珢，將現場帶給球迷們最原汁原味的起亞虎韓風應援。
運動中心/綜合報導
演唱嘉賓大卡司 黃明志首日壓軸
無論你是哪一個世代，經典好歌絕對讓你嚷嚷上口，富邦悍將「 G!POP流行音樂節」同樣要以頂級的聲光、音響規格帶給悍將家人們最頂的享受！27日（六）首位演唱藝人為樂團MP魔幻原成員，後以個人身分重新出道的「破億神曲製造機」蕭秉治。
第二位則是出道至今發行了54張專輯，以柔情而渾厚的嗓音唱紅多首暢銷金曲，更是瓊瑤戲劇御用歌手的 「情歌傳唱天后 」李翊君；壓軸登場的是直言不造作並橫跨多語言的創作，發行出獨特且富有記憶點的流行樂曲，每每推出便深深引起聽眾共鳴的「創作鬼才」黃明志Namewee，一同帶來不同年代的傳唱金曲。
28日（日）則由「精靈歌手」許哲珮揭開序幕，以輕透嗓音和富有感受力及想像力的創作風格，帶給許多聽眾們心靈上的滋養，自創歌曲氣球至今仍是KTV中榜上有名之歌曲；緊接著重磅登場的是台灣最具代表性樂團之一，充滿正向的「搖滾天團」八三夭，即將在08月17日舉辦水啦水啦生日趴，週末夜晚先用搖滾神曲來嗨爆大巨蛋！
韓職啦啦隊助陣 19歲爆紅女神來台
悍將大舞廳嗨翻大巨蛋，更要邀請海外朋友來一起嗨起來！悍將特別邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台灣與悍將家人們同歡，成為首支來到臺北大巨蛋應援的韓職啦啦隊！這次來台的陣容堅強，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員，不僅與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援，帶領著悍將家人們一起動起來！
本次富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日門票已於上週開賣，票價為600至1,580元，熱區更準備限定好禮要送給悍將家人們，27日進場的悍將家人將可獲得 「GUARDIANS應援旗－迷彩款」、「GUARDIANS應援手燈－熱血藍」，28日則可獲得「GUARDIANS應援旗－線條款」、「GUARDIANS應援手燈－熱情粉」，無論是衝鋒陷陣的熱血揮舞應援，或者賽後演唱會嗨唱閃耀的星光，兩種願望一次滿足，更多相關訊息，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。