基隆八堵警殉職！未達「因公殉職」惹議、撫恤金差726萬基層炸了
今年2月間，基隆八堵分駐所遭簡姓男子開車衝撞，當時正在值班台的24歲蘇姓男警，因閃避不及遭撞重傷身亡。針對此案，基隆警察局向上呈報「因公殉職」，但警政署認為未達「因公殉職」標準，要求基隆警察局呈報「因公死亡」，消息引發警界嘩然，也激起基層員警不滿，由於「因公死亡」與「因公殉職」撫恤金差很大，本案撫恤金「因公死亡」為378萬，「因公殉職」為1104萬，相差729萬。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，今年2月間，新北市簡姓男子於貢寮澳底漁港，偷來一台小貨車後加速行駛，沿台62往基隆方向一路狂飆，先是追撞劉姓巡路員致死，之後開衝撞基隆八堵分駐所，造成24歲員警蘇昱鴻殉職。案件引發社會譁然，如今，警政署認為蘇姓員警殉職、未達「因公殉職」標準，改依「因公死亡」呈報，其中撫恤金落差729萬，引發基層不滿，也引起社會輿論爭議。
※【NOWnews 今日新聞
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