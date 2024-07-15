班艾佛列克、珍妮佛爆婚變！22億豪宅開賣 室內極致奢華裝潢曝光
54歲「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與51歲班艾佛列克（Ben Affleck）過去高調熱戀被戲稱為「班妮佛」，經歷分手再復合，2022年7月16日在拉斯維加斯結婚，卻頻頻爆出不合、離婚傳聞；據悉兩人已經分居數月，位在比佛利山莊的婚房，如今也以6800萬美元（約新台幣22億元）掛牌出售，室內美容室、運動場、電影院等奢華裝潢曝光，引起網友熱議。
記者黃雅琪／綜合報導
珍妮佛羅培茲、班艾佛列克名下的比佛利山莊豪宅，以6800萬美元公開掛牌出售，面積38000平方英尺，擁有可停放15輛汽車的車庫、80輛汽車的停車場，戶外有大型花園造景以及無邊際游泳池，室內設有籃球場、健身房、拳擊場、酒吧、水療室，12間臥室配有24間浴室，極致奢華的住宅令人難以想像。
根據《Daily Mail》報導，沃靈福德莊園（Wallingford Estate）被譽為比佛利山莊最私密、最安全的莊園之一，是珍妮佛羅培茲和班艾佛列克花了2年時間尋找到的夢想家園，兩人當初直接用現金買下這座豪宅，被外界認為是他們10年漫長愛情故事的童話結局。
知情人士透露，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克這對夫妻著急出售婚房，男方住在這裡很不快樂，且一直以來都不喜歡這間房子，認為離孩子們住太遠！女方則覺得房子太大，彼此都有想賣房的原因。班艾佛列克目前住在另一處租屋已經2個月，每天看起來都忙於工作、和小孩同樂，心情上似乎沒有太大影響。