美洲盃／最強阿根廷大賽3連冠！梅西激情慶祝　「天使」風光告別

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這場比賽是梅西生涯第5次參加美洲盃決賽，過往他也曾在2007、2015、2016、2021踢過，成為賽史上第一位能達成此成就的球員。但這場比賽他因為右腳踝傷勢而退場，無法在緊張的戰局上幫助球隊。
所幸阿根廷眾將夠爭氣，比賽在延長賽第113分鐘，Lautaro Martinez接獲隊友傳球破門，打破0：0僵局，最終也幫助球隊帶回冠軍。阿根廷成為2008年-2012年的西班牙之後，第2支做到國際大賽3連冠的隊伍。
天使完美告別 生涯145場進31球
這場比賽也是Angel Di Maria的國家隊告別戰，現年36歲的「天使」，生涯為阿根廷國家男足代表隊出賽145場，包括4屆世界盃、6屆美洲盃，貢獻31球32次助攻，戰功彪炳。
2008年，Di Maria在北京奧運男足金牌戰對陣奈及利亞的比賽中，打進關鍵一球，幫助阿根廷摘金。2021年美洲盃決賽阿根廷對巴西，他單刀破門，幫助球隊奪冠。2022年世足賽，他在決賽為球隊先馳得點，最終阿根廷擊敗法國，屢屢在大賽爆發，可說是天生為這種場面而生的球員。安赫爾·迪瑪利亞因再參加一屆美洲杯而退出國際足壇。 「像這樣從國家隊退休是我的夢想，阿根廷是我的愛和我的國家。謝謝」。
Di Maria受訪時激動地表示：「像這樣從國家隊退休是我的夢想，阿根廷是我一生的愛和我的國家！」