中職戰報Week 15／部長張育成出賽萬人緊盯　陳聖平補齊統一中線

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簽下中華職棒最大合約3.5年9250萬合約的張育成，在7月11日舉行完加盟記者會之後，隨即在隔天開始穿上富邦悍將的球衣出賽。3場比賽中，張育成合計9打數2安打、打擊率2成22，擔任游擊與三壘的防守皆無發生失誤，雖然還沒展現出長打威力，但豪邁的揮棒已讓台灣球迷大呼過癮。
3場比賽，張育成依序擔任指定打擊、三壘手與游擊手，他能守內野多個位置，而且沒有任何的適應問題，就能夠帶給球隊穩定的接傳守備內容，給予富邦悍將最大的調度彈性，只要哪些內野手狀況不好，他都可以隨時補上，讓狀況好的球員留在打線中。
不過打擊部份，看得出來張育成還在適應中。畢竟先前因為受傷，休息了比較長的時間，實戰揮棒的節奏並不是太順暢。有中職教練透露：「看起來張育成對戰速球的感覺還不是很好，雖然揮棒很有力，但擊球點跟節奏掌握仍有進步空間。張育成是真的有力，投手對戰依舊是要避免失投球。」
昨天富邦悍將與統一獅之戰，統一獅本土王牌古林睿煬就用直球挑戰張育成揮棒，即便第1個打席被擊出安打，古林睿煬依舊繼續直球挑戰張育成，第2個打席就擊成右外野飛球出局，確實在擊球點上面，張育成還需要一點時間，才能回到正常實戰的感覺。
同樣在昨天，富邦悍將的第2輪選秀即戰力，張奕也加入一軍出賽陣容中。跟先前在二軍的角色定位不同，張奕從牛棚出發，面對統一獅投1局失1分，雖然救援失敗，但靠著隊友火力支援，幸運奪下勝投。
綜觀來說，張奕即便球速可投到149公里，不過直球被統一獅打者掌握的還不錯，揮空率較低是張奕從今年二軍出賽以來的課題。但在有直球不錯的球速做掩護下，指叉球在昨天的出賽，投在低角度則有不錯的揮空率，未來張奕直球與指叉球的進壘點，將會是他在一軍能否繳出穩定成績的重點內容。
最Hot球隊：陳聖平攻守俱佳 成為統一獅中線可靠後盾
上周統一獅靠著堅強的投手戰力，取得4勝1敗的戰績，成為中華職棒例行賽第15周的最佳球隊。單周5場比賽，統一獅接連面對味全龍、富邦悍將，合計只失掉6分，單周防禦率僅0.82，再加上優異的攻擊火力，打擊率3成61加持下，貢獻37分得分，投打戰力完全碾壓對手。
今年統一獅在選秀會上第1輪，指名響尾蛇的小聯盟內野手陳聖平，希望補齊內野中線最缺乏的戰力。經過一段時間的適應，陳聖平在上周5場出賽，23個打數8支安打，還包含1支全壘打，單周打擊率3成48、3分打點，成為統一獅在後段棒次的伏兵。
統一獅總教練林岳平透露，有觀察到陳聖平一開始想要以長打為追求目標，所以希望他去修正揮棒軌跡，朝球隊想要他的定位做調整。在朝著確實擊球為主的攻擊方向調整，陳聖平安打開始產出，甚至成為首輪旅外3星中，第1個擊出全壘打的球員，攻擊端部分已慢慢解決變化球應對不足的問題。
守備上，目前8場出賽31次守備機會，陳聖平只發生1次守備失誤，守備率9成68中規中矩；而且在守備範圍與傳球臂力，陳聖平也獲得高評價，搭配上周羅昂、郭俊麟、布雷克、勝騎士與古林睿煬的優異投球，成為統一獅中線最可靠的後盾，也打臉了許多不看好陳聖平的人。
選秀會前曾有美職球探認為，陳聖平的模板像是「守游擊的岳東華」，目前看起來這個評價並沒有相差太遠。陳聖平在游擊區的防守有範圍、有傳球臂力，在全壘打開張後，看起來亦有不錯的長打爆發力，剩下要被考驗的就是長期比賽的穩定性。
統一獅取得上半季冠軍，下半季仍會以追求勝場為目標，希望能夠力保年度第1的勝率，取得在台灣大賽的優勢。上周奪下4勝，也讓統一獅下半季戰績扳回5成勝率，今年較為不穩的牛棚投手群，將看另一位選秀即戰力高塩將樹能否在後續賽程扛起空缺。
單周之星：控球絕好調 郭俊麟99球完封勝
上周三，郭俊麟在客場先發面對味全龍隊，投出回到中華職棒後的代表作。僅用99球、70個好球，完成了難得一見的麥達克斯完封勝，前一位完成此紀錄的中華職棒投手，已是2015年的中信兄弟鄭凱文。
今年透過交易來到統一獅，郭俊麟成為球隊在後段先發輪值、長局數中繼的人選。上半季初，郭俊麟一度繳出2場不錯的先發內容，但後續狀態起伏較大，因而轉任中繼。但在需要先發投手的情形下，郭俊麟還是可以適時的貢獻長局數投球，是統一獅的投手調度活棋。
這場比賽原本統一獅設定，是由郭俊麟擔任先投，大概4局左右再換上潘威倫中繼。也因為有這樣的規劃，郭俊麟一開始就全力投球，結果反而壓制味全龍隊的打擊，直球球速屢屢超過145公里、滑球也能投到138公里，狀態不錯，統一獅總教練林岳平決定，這場比賽交由郭俊麟繼續投下去。
過去郭俊麟主要的問題，就是先發時投得較閃躲，導致用球數過多，這場99球完封勝對他來說，將會有很大的意義。林岳平表示：「希望這場比賽能夠幫助郭俊麟相信自己，不要浪費太大的壞球，他是有能力透過攻擊好球帶來抓到打者出局。」
統一獅本季的戰績領先，先發三本柱古林睿煬、勝騎士與布雷克是重要關鍵，春訓時開刀的胡智爲已開始模擬賽調整，若能再加上郭俊麟穩定發揮，就可將其中一位洋投的名額放在牛棚的空缺，因此郭俊麟跟胡智爲的下半季狀態，是統一獅能否維持年度勝率領先的關鍵因素之一。