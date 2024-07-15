51歲洗腳水女神昔遭前夫毀形象！凍齡近照疑修太大「下巴凸一塊」
香港玉女女星葉蘊儀剛出道時，憑藉著清純甜美的外型，吸引許多粉絲，過去來台灣上節目被問到年紀，因為她的國語不夠標準，還把19歲講成「洗腳水」，呆萌形象更是讓她在港台兩地一夕爆紅。如今51歲的她仍經常在社群平台分享近照和粉絲互動，不過她昨（14）日上傳穿著藍色碎花洋裝的照片，卻被部分網友質疑「修圖下手太重」，下巴看起來很不自然。
記者朱祖儀／綜合報導
葉蘊儀14日在IG發文表示，「那些注定要出現在你生命中的人…總會被吸引到你身邊，無論他們離你多遠，相信你的人生有一個屬於自己的正確時機」，似乎對人生有新的理解。而她也分享自己的近照，看到她穿著一身藍色花紋細肩帶洋裝，還戴著編織草帽和墨鏡，感覺非常有夏日氣息。
其中一張近照還能看到，葉蘊儀特別摘下墨鏡，露出水汪汪的大眼睛，且皮膚相當白皙，幾乎沒有瑕疵，雖然眼角有些許魚尾紋，但仍不失女神風采，不少粉絲大讚「好漂亮」；不過也有網友發現，她的下巴似乎有點太尖「凸了一塊」，且過去豐滿的好身材也跟著縮水，質疑修圖下手太重，導致照片失真。
5年童話婚姻破碎 遭前夫指控形象大傷
葉蘊儀剛出道就因為亮眼外型被封為國民女神，不過她在正當紅時認識前夫陳柏浩，當時男方不僅細心陪伴照顧，還送跑車示好，終於順利抱得美人歸，當時葉蘊儀年僅22歲就決定嫁給男方。可惜雙方婚姻並不幸福，僅過了5年就離婚，事後陳柏浩不僅不付贍養費，還指控她性慾過強，導致她的形象瞬間跌到谷底。
之後葉蘊儀因為前夫指控，一夕從「玉女」變「慾女」，加上身材發福，演藝事業受到嚴重影響。所幸在女兒的鼓勵之下，她決定出國念書，也在2019年減肥成功，還破尺度拍攝性感寫真，最後終於以藝術家和演員身分重新出發。