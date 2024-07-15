aespa演唱會又出包！Karina上衣「整件開裂」全程緊抓差點走光
8月即將來台開唱的南韓大勢女團aespa，昨（14）日隊長Karina（劉知珉）在演唱會的過程中竟發生了「衣服裂開」的舞台事故，表演進行到一半，黑色上衣直接裂開，無奈的Karina只好抓住即將脫落的上衣邊唱邊跳，畫面一曝光不僅現場歌迷傻眼，也在韓網掀起熱烈討論，也出現「維護Karina權益」的活動。
記者史平旭／綜合報導
近日在舉行亞洲巡演《SYNK PARALLEL LINE》的aespa，昨天來到了日本埼玉開唱。沒想到演出進行到一半時，Karina的衣服竟然從側邊開始慢慢裂開，露出裡面的黑色內衣，邊唱邊熱舞的她為了不讓自己走光，只好緊緊抓住裂開的部分，一手按住衣服一手繼續賣力唱跳，直到完成表演後才下場更衣。相關影片、照片轉載到論壇後迅速發酵，不只粉絲們又氣又心疼，網友也紛紛表示：「負責女偶像的話，本來就多該注意衣服問題啊」、「同為女生想到如果是自己遇上這個狀況都很窒息了，Karina甚至還是偶像，在這麼多人面前（衣服脫落）。」
女團aespa由Giselle（内永枝利）、Ningning（寧藝卓） 、Karina 、Winter（金旼炡）4位成員組成，此次衣服開裂並非Karina第一次遇上服裝問題，出道至今3年間也發生過肩帶突然斷裂、服裝疑似過度緊勒到皮膚發紅、衣服裡藏針、鞋子不合腳等情況高達9次，讓粉絲們對aespa所屬經紀公司，南韓娛樂圈四巨頭之一的SM娛樂專業度產生不滿和質疑，甚至有粉絲做出「服裝問題」的盤點對公司進行喊話，希望未來能更重視成員的服裝安全，避免類似情況再度發生。