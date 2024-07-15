汪小菲新婚放閃！向愛妻撒嬌討湯喝 曝婚後慘況「房子是租的」
藝人大S和大陸富商汪小菲於2021年結束11年婚姻，大S再婚酷龍成員具俊曄；汪小菲近日也再婚台灣網紅馬筱梅（Mandy）。汪小菲近日開直播透露，結婚後連房子都沒有，目前只能租房，自虧：「就這麼慘啊！」
記者薛羽彤／綜合報導
汪小菲再婚後一舉一動備受關注，近日他在直播中與愛妻Mandy放閃，影片中Mandy在鏡頭外問他「老公，你喝點湯好不好？」汪小菲回答：「我不喝」，還要老婆喝一點，隨後用溫柔的語氣說，「妳盛一碗我再喝。」Mandy立刻起身裝湯端到汪小菲面前，簡單又甜蜜的對話閃瞎網友。
汪小菲在直播中分享近況，表示目前的房子是與Mandy一起租的，「我們倆現在連個婚房都沒有，就我們倆租的房」，因為考量租屋處離辦公室的距離比較近，讓他方便辦公，一旁Mandy則笑說：「你別講得這麼慘」，汪小菲笑說：「就這麼慘啊！咱們先創業吧！」
汪小菲5月27日在微博上公開喜訊，透露已與Mandy到大陸民政局領證結婚。照片中，汪小菲和Mandy十指交扣，女方手上的鴿子蛋巨鑽閃閃發亮，而汪小菲選在5月27日登記結婚，也有諧音「我愛妻」的背後意義，對Mandy愛的承諾毫不隱藏。